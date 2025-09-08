Starta valfritt script när fysisk Ljud-CD monteras

Jag har byggt en ”kontrollstation” för optiska skivor till second hand-butiken. Det är för att kvailtetssäkra repiga skivor innan de säljs. De har sällan fel som inte hanteras av felkorrigeringen.

Den skall vara enkel att använda för en datorokunnig. Stoppa in en ljud-CD eller DVD-film, datorn läser skivan rått och registrerar C1/C2/CU-korrigering för ljud-CD alternativt PI/PO för DVD-filmer och visar det på skärmen, samtidigt som skivan matas ut. Användare noterar felmängden på en färdigtryckt blankett och stoppar den i skivans fodral. Om den har CU-fel säljs den inte. Ny skiva matas in.

Jag har kommit fram till att QPXtool och radkommandot ”qscan” blir enklast. Ett rent kommandoradsinterface blir perfekt och kan anropas i ett script.

Återstår att få Windows 11 att automatiskt köra kommandot när en skivan matas in. Hur jag än letar bland hundratals artiklar hittar jag inget om detta som inte gäller Windows XP eller tidigare. Min Google-fu fixar tydligen inte detta. Några tips eller lösningar?