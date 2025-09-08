Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Starta valfritt script när fysisk Ljud-CD monteras

Jag har byggt en ”kontrollstation” för optiska skivor till second hand-butiken. Det är för att kvailtetssäkra repiga skivor innan de säljs. De har sällan fel som inte hanteras av felkorrigeringen.
Den skall vara enkel att använda för en datorokunnig. Stoppa in en ljud-CD eller DVD-film, datorn läser skivan rått och registrerar C1/C2/CU-korrigering för ljud-CD alternativt PI/PO för DVD-filmer och visar det på skärmen, samtidigt som skivan matas ut. Användare noterar felmängden på en färdigtryckt blankett och stoppar den i skivans fodral. Om den har CU-fel säljs den inte. Ny skiva matas in.

Jag har kommit fram till att QPXtool och radkommandot ”qscan” blir enklast. Ett rent kommandoradsinterface blir perfekt och kan anropas i ett script.

Återstår att få Windows 11 att automatiskt köra kommandot när en skivan matas in. Hur jag än letar bland hundratals artiklar hittar jag inget om detta som inte gäller Windows XP eller tidigare. Min Google-fu fixar tydligen inte detta. Några tips eller lösningar?

kan inte bara ha en simpel .bat fil på skrivbordet som du kör igång programmet och scannen med efter du satt i skivan?

ja menar om den är komandorad baserad så lär den ju ändå köras som ett komandotolken fönster.

och när programmet är klart och resultatskärmen visats programmerar du ett val där du får välja att antingen köra nytt test eller avsluta.

ända sättet jag vet att få något att köras automagiskt när en skiva sätts i är om den har en autorun.inf i rooten på skivan men cd och dvdskivor lär inte ha en som pekar på det programmet...

tror inte du kan bara detektera om en skiva sätts i cd/dvd enheten och köra program iaf.

där av mitt förslag att gora script och köra som kan starta om och göra en ny scan efter resultatskärmen med ett simpelt val med ett input från tangentbordet.

gör du valet lättförståeligt så kan nog vilken tjomme som hälst förstå vad denne ska trycka på för att scanna nästa skiva.

