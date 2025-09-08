Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Hälsa

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hälsa

Hej

Tänkte kolla lite på hur långa folk är härinne samt eran kroppsvikt och om ni gör nånting för att hålla formen el inget alls.

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tror precis som i tråden vad är din lön kommer få en viss bias. Det är många i stil med, "Har precis studerat klar dagis och gått in min första dag som politiker och får ut 240k i månaden." I den tråden.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av swesen:

Tror precis som i tråden vad är din lön kommer få en viss bias. Det är många i stil med, "Har precis studerat klar dagis och gått in min första dag som politiker och får ut 240k i månaden." I den tråden.

Gå till inlägget

Jag är typ 176-177, väger runt 110, och gör inget speciellt förutom oregelbundna promenader.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

181cm pendlar mellan 80-90kg nånstans, inget fysisk aktivitet förutom fysiskt arbete att släpa skrot ett gäng mil i 30+°c 8h/dag 5 dar i veckan.

händer att man släpar lite timmer på semestern ibland också om man behöver såga virke eller bara behöver ett gäng kubik ved.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

184, något överviktig och ligger väl just nu mellan 98-100kg. Låg nere runt 89kg innan min mamma dog för några år sedan. Låg som värst på 113-115kg för kanske 7 år sedan.

Nu på sistone så har jag försökt dra ner på snacksen och försöker även dra ut på promenader, när väder och ork tillåter.

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av m4gnify:

Jag är typ 176-177, väger runt 110, och gör inget speciellt förutom oregelbundna promenader.

Gå till inlägget

Är själv 187 cm och 117 kg och har ett väldigt stillsittande jobb samt ingen träning alls i princip.

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Alexraptor:

184, något överviktig och ligger väl just nu mellan 98-100kg. Låg nere runt 89kg innan min mamma dog för några år sedan. Låg som värst på 113-115kg för kanske 7 år sedan.

Nu på sistone så har jag försökt dra ner på snacksen och försöker även dra ut på promenader, när väder och ork tillåter.

Gå till inlägget

Tack för ditt inlägg är inne på samma tankar dra ner på allt skräp samt 45 min promenad per dag ,känner att det är dags för en förändring!!!

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

185cm ligger nu stabilt på 72kg med 16% kroppsfett, (var nere 68kg med 8% kropsfett så jag var tvungen att öka matintaget rätt ordentligt för att kunna öka lite i vikt igen) Jag gör ingen form av träning sedan många år tillbaka.
innan jag skiftade kosten för drygt 2år sedan var jag uppe på över 85kg och det ökade stadigt.

det är ju lite saken, räkna minst 90% av din vikt som mat relaterad
sedan kan ju träning vara bra för hälsan, men ren vikt styr du med matintag (mängd och typ)

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av aragon:

185cm ligger nu stabilt på 72kg med 16% kroppsfett, (var nere 68kg med 8% kropsfett så jag var tvungen att öka matintaget rätt ordentligt för att kunna öka lite i vikt igen) Jag gör ingen form av träning sedan många år tillbaka.
innan jag skiftade kosten för drygt 2år sedan var jag uppe på över 85kg och det ökade stadigt.

det är ju lite saken, räkna minst 90% av din vikt som mat relaterad
sedan kan ju träning vara bra för hälsan, men ren vikt styr du med matintag (mängd och typ)

Gå till inlägget

Låter som kosten är A och O till stor del.
tänkte även sähär ser inte tjock ut förutom lite mage,syns främst från sidan...undrar lite på hur mycket av totalen i mitt fall 117 kg är fett respektive muskler samt den berömda benstommen;)

Vad äter du främst inga carbs.protein och fett?

Senast redigerat
Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

170cm, 65 kg. gör ingen specifik träning, men har i övrigt rätt aktiv livsstil med renovering, hemvärnet, och diverse smått å gott.

Visa signatur

CPU: Ryzen 9 3900x Noctua NH-D14 MOBO: TUF Gaming X570-PLUS GPU: GTX 980 RAM: 32 GB 3200 MHz Chassi: R4 PSU: Corsair AX860 Hörlurar: SteelSeries 840 Mus: Logitech G502 Lightspeed V.v. nämn eller citera mig för att få svar.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vägde för några veckor sedan 100,2 kg. väger just nu 95,8 kg. Det enda jag gör är att försöka hålla mig under ca 2000 kalorier om dagen. Sluta små äta godis titt som tätt har gjort mycket. Kör halvt seriöst på en fastande diet där jag äter ett stort mål om dagen och endast något litet däremellan, typ en liten macka eller ett äpple.
Är 180cm lång.
Försöker komma ut och promenera på fritiden istället för sitta framför "dumburken" eller datorn.

Visa signatur

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

184cm brukar ligga kring 105-110kg, alltid varit tung känns det som.
kan springa 1mil utan problem. cyklar till jobbet stort sett varje dag. Lyfter skrot på gym ca 3ggr i veckan.
Gör allt det för att det känns bra, jag har inget speciellt mål eller tränar efter nått speciellt program/pass.
Jag äter periodvis för mycket, konstigt nog är det också perioderna jag rör på mig minst också.

Visa signatur

🇸🇪 VR Sverige Discord server - Svensk VR Community
https://discord.com/invite/avnhs6mgjc

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

187,5cm kollade precis vikten den låg på 98,8kg på min eminenta våg av okänt märke, tränar inte röker inte dricker måttligt, svag för läsk!

Visa signatur

ASUS Prime RX 9070 XT 16GB OC | AMD Ryzen R7 5700X3D | Noctua NH-D15S | Asus TUF Gaming B550-Plus | Kingston Fury 2x16GB 3600 CL 16 Renegade | Samsung 990 Pro 1TB | Corsair HX1000i | Corsair Frame 5000D | Xiaomi G34WQi | Corsair K95 Platinum | Corsair Sabre RGB PRO Wireless | Corsair HS65 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lightsource:

Låter som kosten är A och O till stor del.
tänkte även sähär ser inte tjock ut förutom lite mage,syns främst från sidan...undrar lite på hur mycket av totalen i mitt fall 117 kg är fett respektive muskler samt den berömda benstommen;)

Vad äter du främst inga carbs.protein och fett?

Gå till inlägget

För vikt är kosten det abslut viktigaste,
Sedan finns det en miljon olika syn på typ av mat och vad dom gör och inte gör för vikten. Personligen är jag ett stort fan av att kraftigt begränsa socker och kolhydrater till fördel för animaliska fett och protein.

Du måste inte se fet ut för att vara fet, frågan är ju snarare var fettet har lagt sig om du inte ser det. (Runt organen är en lågodsare)

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

Vägde för några veckor sedan 100,2 kg. väger just nu 95,8 kg. Det enda jag gör är att försöka hålla mig under ca 2000 kalorier om dagen. Sluta små äta godis titt som tätt har gjort mycket. Kör halvt seriöst på en fastande diet där jag äter ett stort mål om dagen och endast något litet däremellan, typ en liten macka eller ett äpple.
Är 180cm lång.
Försöker komma ut och promenera på fritiden istället för sitta framför "dumburken" eller datorn.

Gå till inlägget

Bra summerat där kalorintaget samt fysisk aktivitet.

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av aragon:

För vikt är kosten det abslut viktigaste,
Sedan finns det en miljon olika syn på typ av mat och vad dom gör och inte gör för vikten. Personligen är jag ett stort fan av att kraftigt begränsa socker och kolhydrater till fördel för animaliska fett och protein.

Du måste inte se fet ut för att vara fet, frågan är ju snarare var fettet har lagt sig om du inte ser det. (Runt organen är en lågodsare)

Gå till inlägget

De lutar åt en kroppsanalys=)

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1.96 typ 110 kg,brukade styrketräna förut men slöat till mig lite..får nog köra igång igen

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lightsource:

De lutar åt en kroppsanalys=)

Gå till inlägget

Japp, xiaomi har en kroppsvåg som kan ge dig nödvändig info, den kostar några hundra, vi jämförde resultaten på våra tävlande mellan denna och en riktig mätarare för kropssammansättning (ägget) xiaomi stämmer väldigt väl överens med resutatet. (Om du kalibrera den var gång du råkar flytta den)

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Äger ingen våg, då jag inte bryr mig om vikt. Men kroppsformen är jag väl inte helt nöjd med, är 182cm och spinkig men med växande mage och chipstuttar. Funderar på fixa gymkort vid årsskitet för att komma tillrätta med problemet. Vill inte ha stora muskler vill bara bli av med fett.

Jag promenerar 2-3timmar varje dag, i lugn takt. Ja om det inte är skitväder då...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Megacrash:

Äger ingen våg, då jag inte bryr mig om vikt. Men kroppsformen är jag väl inte helt nöjd med, är 182cm och spinkig men med växande mage och chipstuttar. Funderar på fixa gymkort vid årsskitet för att komma tillrätta med problemet. Vill inte ha stora muskler vill bara bli av med fett.

Jag promenerar 2-3timmar varje dag, i lugn takt. Ja om det inte är skitväder då...

Gå till inlägget

Gymmet kommer främst bygga muskler om du inte ändrar kosten.

Något du kan testa som funkar väldigt väl om du ändå promenerar, testa 30x30x30
Inom 30minuter från att du vaknat
ät endast 30gram protin (inga kolhydrate,socker osv) dvs ägg och kött.
Följt av 30min promenad med en puls runt 130-135
Vi använder det flitigt för att styra mängden kroppsfett innan tävlingar

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Megacrash:

Äger ingen våg, då jag inte bryr mig om vikt. Men kroppsformen är jag väl inte helt nöjd med, är 182cm och spinkig men med växande mage och chipstuttar. Funderar på fixa gymkort vid årsskitet för att komma tillrätta med problemet. Vill inte ha stora muskler vill bara bli av med fett.

Jag promenerar 2-3timmar varje dag, i lugn takt. Ja om det inte är skitväder då...

Gå till inlägget

En kille som har större tuttar än en bimbos silikonfyllda bröst. Troligtvis på grund av överviktighet pga intag av bland annat chips;)

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av aragon:

Gymmet kommer främst bygga muskler om du inte ändrar kosten.

Något du kan testa som funkar väldigt väl om du ändå promenerar, testa 30x30x30
Inom 30minuter från att du vaknat
ät endast 30gram protin (inga kolhydrate,socker osv) dvs ägg och kött.
Följt av 30min promenad med en puls runt 130-135
Vi använder det flitigt för att styra mängden kroppsfett innan tävlingar

Gå till inlägget

Misstänker i mitt fall att benstommen och muskler är boven till ökningen ...fett väger inte ens i närheten av de båda andra.

Bra att du nämner det med att få upp pulsen dvs en rejäl powerwalk på 30-45m dagligen (helst)

No pain no gain.

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av aragon:

Gymmet kommer främst bygga muskler om du inte ändrar kosten.

Något du kan testa som funkar väldigt väl om du ändå promenerar, testa 30x30x30
Inom 30minuter från att du vaknat
ät endast 30gram protin (inga kolhydrate,socker osv) dvs ägg och kött.
Följt av 30min promenad med en puls runt 130-135
Vi använder det flitigt för att styra mängden kroppsfett innan tävlingar

Gå till inlägget

Mer muskler ökar ämnesomsättningen och på så sätt förbränner jag mer fett som jag förstått det.
Nu lever jag på ett lagat mål om dagen + något gott vid tv:n på kvällen

Men ja om jag börjar gymma så kommer jag få ändrad kost då man måste tanka lite energi innan och sen käka något efter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lightsource:

Misstänker i mitt fall att benstommen och muskler är boven till ökningen ...fett väger inte ens i närheten av de båda andra.

Bra att du nämner det med att få upp pulsen dvs en rejäl powerwalk på 30-45m dagligen (helst)

No pain no gain.

Gå till inlägget

Gör en kroppsmätning, man blir ofta förvånad just hur många kg fett man går runt med.

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Drygt 189cm och cirka 75kg.

Jobbar med jordbruk.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av thechosenone:

Drygt 189cm och cirka 75kg.

Jobbar med jordbruk.

Gå till inlägget

75 pannor du sliter som ett djur...old school...hade gärna legat 80-90 men de kräver disciplin verkligen!

Visa signatur

Question everything!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar