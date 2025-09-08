Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Förbättra täckning ovanvåning

Medlem

Förbättra täckning ovanvåning

Hej Sweclockers.

Villa 120kvm, två våningar. Vi har 250/250 från Telia. Deco X20 (AX1800) är inkopplad med fiber på nedanvåningen direkt i routern.

Problemet är att vi enbart har fiberuttag på nedanvåningen under trappan…. Jag undrar om jag kan sätta upp någon typ av förstärkare, eller vad de nu kallas, för att förbättra täckningen på ovanvåningen?

Är inte den bästa när det kommer till sånt här. Tips och trix välkomnas ☺️

Rekordmedlem

Kan du dra upp en kabel eller tvingas du till en helt trådlös lösning ?
Men Deco x20 är väl dina egna prylar och mesh så vad menar du egentligen med att du kopplat det i routern, decosytemet är ju routern om du kopplar rätt.

Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Kan du dra upp en kabel eller tvingas du till en helt trådlös lösning ?
Men Deco x20 är väl dina egna prylar och mesh så vad menar du egentligen med att du kopplat det i routern, decosytemet är ju routern om du kopplar rätt.

Blir dessvärre tvingad till trådlös lösning.

I skåpet bland el-säkringar finns en Genexis XG6846B. Där är deco ansluten med fiber och fungerar som router.

Medlem

Tveksam beskrivning. Enheten på bild är den Sk mediaomvandlaren som tar in fibern och konverterar ljuset till digital signal vilken du tar ut med Tp-kabel. DECO enheten är väl ansluten med Tp-kabel ? Fiberanslutning finns ej på dessa. Har du "bara" en DECO ? Om så är fallet köper du till en eller två ytterligare DECO enheter. Den första kabelanslutna DECO,n skall vara och är din router.

Medlem
Skrivet av KjellO:

Tveksam beskrivning. Enheten på bild är den Sk mediaomvandlaren som tar in fibern och konverterar ljuset till digital signal vilken du tar ut med Tp-kabel. DECO enheten är väl ansluten med Tp-kabel ? Fiberanslutning finns ej på dessa. Har du "bara" en DECO ? Om så är fallet köper du till en eller två ytterligare DECO enheter. Den första kabelanslutna DECO,n skall vara och är din router.

Hej

Ja, deco är ansluten med TP kabel till omvandlaren.
Visste inte att den kallades för det.

Det stämmer, bara en Deco. Den ingick i huset vi köpte.

Kan man koppla ihop fler deco enheter till den TP-anslutna decon (routern) utan att använda sig av internetkabel? Finns som sagt inga uttag på ovanvåningen.

Medlem
Skrivet av snoophy:

Kan man koppla ihop fler deco enheter till den TP kabelanalutna decon (routern) utan att avsända sig av internetkabel? Finns som sagt inga uttag på ovanvåningen.

Ja, det blir då ett Mesh-nätverk. Vilket borde vara ändamålsenligt i ditt fall om det inte går att dra några mer sladdar.

Medlem
Skrivet av Succinylkolin:

Ja, det blir då ett Mesh-nätverk. Vilket borde vara ändamålsenligt i ditt fall om det inte går att dra några mer sladdar.

Tack för svar!

Så exempelvis hade jag kunnat köpa den här och Koppla in en extra på nedanvåningen, samt en på ovanvåningen, direkt i eluttaget. Därefter kopplas dessa ihop genom wifi och blir ett mesh-system?

https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/tp-link-deco-...

Ber om ursäkt för dumma frågor men är inget bra på sånt här ☺️

Medlem
Skrivet av snoophy:

Tack för svar!

Så exempelvis hade jag kunnat köpa den här och Koppla in en extra på nedanvåningen, samt en på ovanvåningen, direkt i eluttaget. Därefter kopplas dessa ihop genom wifi och blir ett mesh-system?

https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/tp-link-deco-...

Ber om ursäkt för dumma frågor men är inget bra på sånt här ☺️

Mycket riktigt! Verkar vara billigare på Computersalg.

https://www.computersalg.se/i/7321181/tp-link-deco-x20-2-pack...

Medlem
Skrivet av Succinylkolin:

Mycket riktigt! Verkar vara billigare på Computersalg.

https://www.computersalg.se/i/7321181/tp-link-deco-x20-2-pack...

Tack! 🙏

