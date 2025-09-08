Förbättra täckning ovanvåning

Hej Sweclockers.

Villa 120kvm, två våningar. Vi har 250/250 från Telia. Deco X20 (AX1800) är inkopplad med fiber på nedanvåningen direkt i routern.

Problemet är att vi enbart har fiberuttag på nedanvåningen under trappan…. Jag undrar om jag kan sätta upp någon typ av förstärkare, eller vad de nu kallas, för att förbättra täckningen på ovanvåningen?

Är inte den bästa när det kommer till sånt här. Tips och trix välkomnas ☺️