INTEL i5 11500/MSi B560 BAZOOKA/16GB DDR4

Blev över efter en datoruppgradering.
Delar inköpta 2021 och har snurrat på utan problem, fint skick
Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas upp i centrala luleå
Sitter en Noctua-backplate monterad som följer med, I/O plåt medföljer såklart
Intel Core i5 11500 2.7 GHz 12MB
MSI MAG B560M BAZOOKA
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB
