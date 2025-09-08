Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

INTEL i5 11500/MSi B560 BAZOOKA/16GB DDR4

INTEL i5 11500/MSi B560 BAZOOKA/16GB DDR4

Blev över efter en datoruppgradering.

Delar inköpta 2021 och har snurrat på utan problem, fint skick

Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas upp i centrala luleå

Sitter en Noctua-backplate monterad som följer med, I/O plåt medföljer såklart

Intel Core i5 11500 2.7 GHz 12MB
MSI MAG B560M BAZOOKA
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB

“More Human Than Human”
kniffswelt | no_jz.supra

