Svårt att hitta LIA/Praktik (Java)

Hej,
Jag studerar till Javautvecklare och har LIA från november till januari. Jag har det riktigt svårt att hitta en plats trots många ansökningar. Jag börjar känna att det är omöjligt att få napp på egen hand.
Jag undrar om någon här i forumet har tips, kontakter eller vet företag (gärna i Jönköpingsområdet men även på distans) som brukar ta emot praktikanter inom systemutveckling/Java/React/Spring Boot. Alla råd eller förslag uppskattas verkligen!
Tack på förhand.
😊
De tre stora arbetsgivarna för Java-folk som jag känner till i Jönköping är de statliga verken och Husqvarna AB.
Domstolsverket går att maila om praktik.
