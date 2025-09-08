Logo, låg upplösning?

Hej,

jag försöker göra en liten, enkel logo i textformat, men upplösningen blir väldigt låg. Testar jag att bara skriva textbiten i Word och zoomar in till 400x så ser typsnittet hur skarpt ut som helst, men när jag gör samma sak i GIMP eller Paintbrush (Mac) så är upplösningen väldigt låg.

Någon idé om vad det kan vara jag gör fel?

Jag vill alltså att upplösningen på logon ska vara högre, så att det inte ser dåligt ut när man zoomar.