Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!
Logo, låg upplösning?
giplet
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Hej,
jag försöker göra en liten, enkel logo i textformat, men upplösningen blir väldigt låg. Testar jag att bara skriva textbiten i Word och zoomar in till 400x så ser typsnittet hur skarpt ut som helst, men när jag gör samma sak i GIMP eller Paintbrush (Mac) så är upplösningen väldigt låg.
Någon idé om vad det kan vara jag gör fel?
Jag vill alltså att upplösningen på logon ska vara högre, så att det inte ser dåligt ut när man zoomar.
Du kan inte riktigt göra den jämförelsen då word och liknande program skalar texten antingen med aliasing eller vektorbaserat.
Ska du göra en logo med "liknande" funktion så får du göra den i ett vektorbaserat program som t.ex. Illustrator.
Ska det vara en jpg eller liknande format så får du börja med en större bild som man kan ha i 100% zoom så den fyller den yta som du förväntar dig att den ska ha. t.ex. gå på 4000x4000 pixlar istället för 1000x1000 pixlar.
Här kommer man dock inte ifrån att om du ändå zoomar in 400% så kommer det se pixligt ut. Det är en produkt av att det inte är vektorbaserat.
Du kan inte riktigt göra den jämförelsen då word och liknande program skalar texten antingen med aliasing eller vektorbaserat.
Ska du göra en logo med "liknande" funktion så får du göra den i ett vektorbaserat program som t.ex. Illustrator.
Ska det vara en jpg eller liknande format så får du börja med en större bild som man kan ha i 100% zoom så den fyller den yta som du förväntar dig att den ska ha. t.ex. gå på 4000x4000 pixlar istället för 1000x1000 pixlar.
Här kommer man dock inte ifrån att om du ändå zoomar in 400% så kommer det se pixligt ut. Det är en produkt av att det inte är vektorbaserat.
Tack för ditt svar. Utrymmet den ska fylla är bara 225x50px och eftersom att den är så liten så utgick jag ifrån att man skulle kunna göra den högupplöst rätt enkelt, men det går då inte?
Om jag zoomar in på Sweclockers-loggan här på sidan så ser den fin ut hur mycket jag än zoomar in, är den då gjord i ett vector-program eller är det datorn som gör något med upplösningen när jag zoomar in?
Tack för ditt svar. Utrymmet den ska fylla är bara 225x50px och eftersom att den är så liten så utgick jag ifrån att man skulle kunna göra den högupplöst rätt enkelt, men det går då inte?
Om jag zoomar in på Sweclockers-loggan här på sidan så ser den fin ut hur mycket jag än zoomar in, är den då gjord i ett vector-program eller är det datorn som gör något med upplösningen när jag zoomar in?
SweClockers loggan är en svg-bild, så vectorbaserad.
Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!
Tack för ditt svar. Utrymmet den ska fylla är bara 225x50px och eftersom att den är så liten så utgick jag ifrån att man skulle kunna göra den högupplöst rätt enkelt, men det går då inte?
Om jag zoomar in på Sweclockers-loggan här på sidan så ser den fin ut hur mycket jag än zoomar in, är den då gjord i ett vector-program eller är det datorn som gör något med upplösningen när jag zoomar in?
Är det en hemsida eller app som stödjer ".svg" så kan även du göra en vektorbaserad logo. Inkscape verkar vara ett populärt gratis alternativ så du kan ju testa göra logon där.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.