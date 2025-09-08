Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Fractal Define seriens vara eller inte?

1
Hej alla glada.

Jag sitter i startgroparna för att beställa nya komponenter till ett nytt bygge. Jag noterade att Fractals Define serie stod som beställningsvara på INET. Så jag ställde frågan till dom om den kommer in i lager. svaret jag fick var att den är gammal och inte säljer så bra. och jag fick inget konkret svar på om det kommer in nya eller om det kommer att utgå för en uppdatering. svaret blev mer att dom själva inte vet. och att dom eventuellt inte tillverkas längre.

Så frågan är vad en vuxen människa gör nu? jag kan ju inte ha ett disko i vardagsrummet. och jag vill ha en tyst diskret låda med många HDD platser. vilket ju är fractals sak.

tror ni fractal överger sin define serie eller blir det ett nytt define 8?

Maila FD och fråga direkt vetja. De brukar ha kanonbra kundtjänst!

Är du på jakt efter ett så finns det några på begagnatmarknaden (tradera, får väl kolla blocket och Ebay också?)

Vilken define hade du tänkt dig. Define 7 XL el?

jag har letat på deras hemsida. men jag hittar bara typ vip personer som ceo och andra konstiga titlar. känns pinsamt om man mailar helt fel. borde ju finnas vanlig support mail eller liknande.

vanliga define r7 var tanken. solid. grejen är den att jag tänkte köpa en som byggs av INET. jag har blivit gammal och bekväm.

