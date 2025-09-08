Nybyggnation

Hej,

Grafikkort, 9070XT

PSU, Gigabyte 850W

Håller på att koppla in mitt grafikkort till PSU,

Men märker att grafikkortet har 3st anslutningar och jag har endast 2st 8 poliga anslutningar kvar?

Jag har även endast 2st kablar som är 2x8 i ena änden samt 8 poliga i andra änden.

Hur ska jag göra? ( är nybörjare )