Nybyggnation

Nybyggnation

Hej,

Grafikkort, 9070XT
PSU, Gigabyte 850W
Håller på att koppla in mitt grafikkort till PSU,
Men märker att grafikkortet har 3st anslutningar och jag har endast 2st 8 poliga anslutningar kvar?
Jag har även endast 2st kablar som är 2x8 i ena änden samt 8 poliga i andra änden.
Hur ska jag göra? ( är nybörjare )

Vet inte om jag förstår. Men om du har 2 sladdar med 2st 6+2 vardera så har du 4 totalt?
Spontant borde du ha 1 (eller 2 i extremfall) 8pin eps/cpu.
Sen två till pcie

Ja precis, jag har kopplat 1 kabel med 2st 6+2 till CPU.
Nu har jag kopplat 2st kablar med 6+2 vardera till GPU där en 6+2 hänger löst enligt bild. Är detta korrekt?

<Uppladdad bildlänk>

Yes, är korrekt. Se bara till att d snäpper på, vänstra kontakt ser (på bild) ut att inte sitta på helt, men kan vara bilden som lutar mig

Tack för hjälpen!

Det ser ut som att jag har kopplat in allt, men ska Peripheral-IDE/SATA/Molex samt 12VHPWR vara helt tomma på PSU? Enligt ovanstående bild på PSU

