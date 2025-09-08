Nybyggnation

- Plats
- Malmö
- Registrerad
- Okt 2023
Vet inte om jag förstår. Men om du har 2 sladdar med 2st 6+2 vardera så har du 4 totalt?
Spontant borde du ha 1 (eller 2 i extremfall) 8pin eps/cpu.
Sen två till pcie
Ja precis, jag har kopplat 1 kabel med 2st 6+2 till CPU.
Nu har jag kopplat 2st kablar med 6+2 vardera till GPU där en 6+2 hänger löst enligt bild. Är detta korrekt?
<Uppladdad bildlänk>
Yes, är korrekt. Se bara till att d snäpper på, vänstra kontakt ser (på bild) ut att inte sitta på helt, men kan vara bilden som lutar mig
Tack för hjälpen!
Det ser ut som att jag har kopplat in allt, men ska Peripheral-IDE/SATA/Molex samt 12VHPWR vara helt tomma på PSU? Enligt ovanstående bild på PSU
