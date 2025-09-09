Behöver hjälp om friskvårdsutrustning: Är dessa terapiformer/apparater bluff? Hittar inga sidor som bekräftar

Jag har testat vissa av nedanstående terapiformer men avbrutit då terapeuter börjat visa tecken på själviskhet eller försökt stöta bort mig som klient på ett fult sätt, en av terapeuterna uttryckte sig dessutom "snobbigt" när det gällde den metod/utrustning de höll på med och sa att allt annat var "skräp". Deras attityd gjorde att jag som redan var skeptisk innan, blev ännu mer skeptisk. Men mitt problem är att trots allt sökande på webben hittar jag ingen som helst bekräftande information som säger att det här skulle vara bluff, och omdömena är aldrig under ca 85% bra. En av klinikerna hade t.ex. över tusen fem-stjärninga betyg! Min teori är att alla bluffmakare som tillverkar utrustning åt terapeuter måste vara så listiga att de kan lura både dem och klienter och sen sopa undan all skeptisk information. Kan någon här hjälpa mig att hitta information som kritiskt granskar/"Debunkar" följande apparater/terapiformer?

På samtliga sidor står det att de används eller är godkända att användas av läkare/på sjukhus i Europa

Länkar:

L.I.F.E System

Scrolla ner till "Godkänt i Tyskland" och läs under där, hur motbevisar man det? Och Turkiet används det tydligen av läkare?

LPG

Här står det "Måste jag utöva någon fysisk aktivitet som ett komplement ? – Det är inte nödvändigt, men det rekommenderas" Är inte det lite "för bra för att vara sant? Hur motbevisar man detta? Obs! Detta är bara en av fler varianter av samma apparat. Alla verkar använda samma teknik

SCIO

Liknar den översta. Liksom de flesta maskiner/terapiformer lovar denna att lindra/Behandla PMS-besvär, celluliter och annat, baserat på en snabb titt på sidan

ICOONE

Liknar den näst översta, men denna använder tydligen laser. Det står: "Resultaten är synliga redan efter den första behandlingen." Får man fråga vilket av de listade besvären det skulle gälla för? Dessutom är alla människor olika.

Något "känns" inte rätt, men trots det hittar jag ingen information som är kritisk.