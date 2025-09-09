Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Behöver hjälp om friskvårdsutrustning: Är dessa terapiformer/apparater bluff? Hittar inga sidor som bekräftar

Behöver hjälp om friskvårdsutrustning: Är dessa terapiformer/apparater bluff? Hittar inga sidor som bekräftar

Jag har testat vissa av nedanstående terapiformer men avbrutit då terapeuter börjat visa tecken på själviskhet eller försökt stöta bort mig som klient på ett fult sätt, en av terapeuterna uttryckte sig dessutom "snobbigt" när det gällde den metod/utrustning de höll på med och sa att allt annat var "skräp". Deras attityd gjorde att jag som redan var skeptisk innan, blev ännu mer skeptisk. Men mitt problem är att trots allt sökande på webben hittar jag ingen som helst bekräftande information som säger att det här skulle vara bluff, och omdömena är aldrig under ca 85% bra. En av klinikerna hade t.ex. över tusen fem-stjärninga betyg! Min teori är att alla bluffmakare som tillverkar utrustning åt terapeuter måste vara så listiga att de kan lura både dem och klienter och sen sopa undan all skeptisk information. Kan någon här hjälpa mig att hitta information som kritiskt granskar/"Debunkar" följande apparater/terapiformer?

På samtliga sidor står det att de används eller är godkända att användas av läkare/på sjukhus i Europa

Länkar:
L.I.F.E System
Scrolla ner till "Godkänt i Tyskland" och läs under där, hur motbevisar man det? Och Turkiet används det tydligen av läkare?

LPG
Här står det "Måste jag utöva någon fysisk aktivitet som ett komplement ? – Det är inte nödvändigt, men det rekommenderas" Är inte det lite "för bra för att vara sant? Hur motbevisar man detta? Obs! Detta är bara en av fler varianter av samma apparat. Alla verkar använda samma teknik

SCIO
Liknar den översta. Liksom de flesta maskiner/terapiformer lovar denna att lindra/Behandla PMS-besvär, celluliter och annat, baserat på en snabb titt på sidan

ICOONE
Liknar den näst översta, men denna använder tydligen laser. Det står: "Resultaten är synliga redan efter den första behandlingen." Får man fråga vilket av de listade besvären det skulle gälla för? Dessutom är alla människor olika.

Något "känns" inte rätt, men trots det hittar jag ingen information som är kritisk.

Tillverkaren brukar kunna påvisa verkan genom kliniska studier om det är seriösa produkter som verkligen fungerar.
Det du länkar till verkar vara pseudovetenskap, i bästa fall är det inte skadligt och kan kanske ge placeboförbättringar.

En av annonserna nämner namnet på en amerikansk politiker, kanske en slump eller att "uppfinnaren" verkligen har samma namn men det är inte heller otroligt att det är för att skapa igenkänning bland potentiella kunder i USA, kunden tycker sig ha hört namnet nånstans och känner trygghet och beställer....

Att nått är godkänt i nått land betyder inte automatiskt att produkten måste fungera (som i att förbättra hälsan) men förhoppningsvis är det inte direkt skadlig att använda, att nått mätsystem är godkänt säger inget alls om dess hälsopåverkan för vad gör man sedan med mätvärdena ? Mätvärdena i sig påverkar ju inte hälsan men om de är relevanta så kan de användas som underlag för att göra nån åtgärd som kan förändra nått men på egen hand har de ingen påverkan.

Sedan finns det olika godkännanden, medicinteknisk mätutrustning går inte under samma regler som ett oscilloskop men som sagt så räcker det ändå inte med att bara mäta för att förbättra hälsan.
Jag mätte min längd med en både CE godkänd och ISO-certifierad talmeter, 178 cm.... nu blev jag friskare... nä inte direkt men jag använde ett godkänt mätinstrument för att mäta nått på kroppen.

OK. Tack. Vad har du för källor där jag kan läsa mer "Debunk" om samtliga enheter och motbevis på dess verkan?
De som verkar ha mekaniska delar, Menar du även dem? De verkar svårast att "Debunka".

Det är tvärt om om det är nått seriöst, tillverkaren ska bevisa att nått fungerar om det är medicinteknik.
Kosmetiska produkter behöver inte ha nån direkt verkan men får inte skada.
Om det inte presenteras nån seriös studie på att nått fungerar så är det ingen seriös medicinteknisk apparat utan nån i bästa fall kosmetikteknisk apparat som inte skadar men det kan ju även vara rena bluffsaker som skadar förutom att bara lura av kunderna pengar.

Du kommer inte må bättre av att gå till kvacksalvare som använder apparater av andra kvacksalvare.

