Vattenkyla cpu och gpu, dumpa värmen ut genom ett fönster med slang?

har en varm lägenhet trots öppna fönster har jag i skrivande stund 25 grader under sommaren har jag långvarigt över 28 grader och kortvarigt kan det vara över 31 grader dygnet runt, en speldator genererar rätt mycket värme, räknar kallt med över 500W trots att det inte är något extrembygge jag sitter med.

Fick en lös tanke på att bygga en frankenputer med vattenkyld cpu och gpu och

2x360mm radiatorer och sen en slang ut genom fönstret för att bli av med värmen istället för att dumpa den i rummet.

Har jag blivit skvatt galen? eller är det en rimlig lösning om än dyr?

(närmaste jag kommit vattenkylning är en arctic freezer III 360 jag har till processorn)

/Raven6666