Vattenkyla cpu och gpu, dumpa värmen ut genom ett fönster med slang?
har en varm lägenhet trots öppna fönster har jag i skrivande stund 25 grader under sommaren har jag långvarigt över 28 grader och kortvarigt kan det vara över 31 grader dygnet runt, en speldator genererar rätt mycket värme, räknar kallt med över 500W trots att det inte är något extrembygge jag sitter med.
Fick en lös tanke på att bygga en frankenputer med vattenkyld cpu och gpu och
2x360mm radiatorer och sen en slang ut genom fönstret för att bli av med värmen istället för att dumpa den i rummet.
Har jag blivit skvatt galen? eller är det en rimlig lösning om än dyr?
(närmaste jag kommit vattenkylning är en arctic freezer III 360 jag har till processorn)
/Raven6666
nu vet jag inte vad frankenputer är men jag gissar på någon som kör med externa kylare eller moddare?
Jag kör extern kylare till servarna och det funkar kanon, viktigaste är pumpen så den orkar pumpa, i mitt fall så sitter radiatorn 2.4m upp i luften och en d5 pump fixar det utan problem. hur ska du dra slangarna genom fönster eller tänker du bara öppna fönstret och slänga ut dom? en tanke kan ju vara att bygga en "vägg" dvs mdf skiva eller vill du göra det snyggare köp plastglas så ser det ut som du fäster dom i fönsterglaset anpassa storleken efter fönsterkarmen, fäst radiatorerna i denna (såga ut hål för dom) sätt pusch/pull med riktning utåt. sedan kan jag rekommendera bitemas slangklämmor i mitt fal kör jag 16/10 slang vilket funkar kanon med deras 16mm klämmor. (gummiklämma med metall runt) annars är ju risken att man råkar dra till slangen så det läcker i datorn, vill du även kunna göra detta under tider det regnar så bygg en låda utan botten av plastglas så fläktarna inte blir blöta, fäst gummi list runt boxen så du inte får in vatten i lägenheten och klämm den i fönsterkarmen.
såg för några år sedan en annan kul lösning där man kopplat in sig på toalettens vatten behållare för att kyla datorn
(är ju dock inget bra om man får en läcka eller hatar avlagringar)
jag kan rekommendera bitemas batteri vatten samt en flaska silver vatten så får du minimalt med underhåll.
släng gärna i en bit rent silver med.
Kommer inte göra någon skillnad, tjänar mer på solskyddsfilm för fönster eller AC.
Tillåten temperatur i hyreslägenhet är 26 grader, sen kan du tvinga hyresvärden till åtgärd eller hyressänkning med hjälp av miljö och hälsoskyddsförvaltningen...
Vet ej om samma regler gäller för insatslägenhet
