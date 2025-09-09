AMD: ARM inte effektivare än x86

Skrivet av walkir: "AMD: Snapdragon X inte effektivare än x86" Fixade till rubriken! Ser än så länge inget skäl till att använda ARM (läs Snapdragon X) för att köra Windows-applikationer gjorda för x86_64. Snapdragon X var en besvikelse redan när den släpptes! Däremot kommer jag inte att överge Apple Silicon, då macOS och "alla" program numera är optimerade för just ARM64 samt Metal (Apples motsvarighet till DirectX). Edit:

Snapdragon X2 Elite är på väg:

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/qualcomm-snap... Känns dock fortfarande rätt klen för att kunna få fart på utvecklingen av ARM64-applikationer till Windows. Fortfarande saknar vad jag vet exempelvis nära nog samtliga Adobe-programvaror stöd för ARM64, såsom Premiere Pro, After Effects, InDesign, Illustrator etc. (även Lightroom Classic?) https://www.windowscentral.com/software-apps/adobe-native-sup...

Fast inte ens det är ju sant och vet AMD.

En produkt som blev väldigt dåliga nyheter för Qualcomms intåg på Windows-marknaden var Lunar Lake. Frågan är hur mycket Intel gjorde denna just för att ha ett bra svar, Qualcomm var lite korkade i att de började prata om sin Windows-plattform flera år innan introduktion så ett bra svar kunde förberedas.

Problemet med Lunar Lake är att Intel själva sagt att den kretsen är så dyr och avancerad att det kommer vara en "one-off". Snapdragon X är fortfarande mer effektiv än AMD/Intels "vanliga" laptop-kretsar.

Det AMD "glömmer" här är att de bara jämför batteritid samt prestanda som de vet till nära 100 % mäts när man kör på nätström. "Tricket" både AMD och Intel tar till som gör att de numera faktiskt har riktigt bra batteritid är att deras mobilkretsar inte presterar i närheten lika bra på batteri som på nätström

Även här är Apple dock i särklass. Förutom att deras CPU är världens snabbaste sett till single-thread så har de i praktiken identisk prestanda på batteri som på nätström, Qualcomms Snapdragon X ser en liten försämring (kanske en Windows grej?).

Skrivet av Pettson88: Suck, effektivitet beror väl på vad man optimerar koden för och/eller vilken kod som ska köras på arkitekturen? Beroende på sammanhang kan x86 vara effektivt, ARM kan vara effektivt, PPC och VLIW kan vara effektivt (nåja), etc. Samtliga arkitekturer som används idag är i praktiken uråldriga skapelser som det plåstrats på en oändlig mängd tillägg. Nå, äpplen och päron blir det någonstans, men antar att kommentarerna kommer att fyllas av RISC-riddare och CISC-diton oavsett, som tycker det minsann är enkelt och självklart vad som är "bra" och "dåligt". Som vanligt. Men äsch, låt oss gå över helt till FPGA-baserade lösningar så vi kan köra så gott som vilken arkitektur vi vill i stället, då kan vi prata effektivitet... eller hur det nu var. 😅

Fast nu är just ARM64 ihop med RISC-V unika i att de inte är uråldriga skapelser, utan de är just nå de enda ISA som bl.a. designats efter man började för lite konsensus i bra regler för lämplig hantering av minneskonsistens i programspråk när man jobbar med flera OS-trådar.

Första versionen av specifikationen för RISC-V och ARM64 kom båda 2011. D.v.s ARM64 är, till skillnad från x86, en modern ISA designad from scratch med flera viktiga sker vi lärt oss om multicore, en värld där RAM hamnar allt längre efter i latens jämfört med hur mycket CPUn kan processa per cykel etc.

ARM64 är inte en utökning av tidigare 32-bit ARM som skapades på 80-talet. Arm hade insikten och modet att inser just hur mycket "gammal junk" som de dragit på sig under åren, så man skapade en ny ISA från scratch. De tidiga ARM64 CPU-modellerna hade stöd för att avkoda två olika ISA, de hanterade både ARM64 och traditionella 32-bit Arm.

Alla högpresterande ARM64 designer är idag ARM64 only. Och här bör nog AMD fundera lite på vad de påstår givet att vi nu är i ett läge där Apple, Qualcomm och även Arm nu alla har en toppmodell som klår AMD/Intels toppmodeller med 30-40 % i perf/Hz.