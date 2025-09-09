Forum Datorer och system Server Tråd

Köpråd DAS till 4 st Toshiba-MG08-16TB

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpråd DAS till 4 st Toshiba-MG08-16TB

Hej!

Jag letar en lämplig DAS/hub för mina 4 st Toshiba-MG08-16TB diskar. Diskarna ska kopplas till en optiplex 7000 i5-12500T Ubuntu server.

Prio: Strömförsörjning och kylning till diskarna.

Inte prio: Smart funktioner eller RAID, jag tänker låta servern sköta redundans osv.

Kom gärna med tips!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Två varianter med USB:
https://www.amazon.se/h%C3%A5rddiskh%C3%B6lje-kylfl%C3%A4kt-3...

https://www.amazon.se/ICY-BOX-USB-C-kapsling-h%C3%A5rddiskar-...

Ingen erfarenhet själv av dessa. Vet inte hur stabilt det blir eller vilken prestanda du får med USB, men det torde iaf enkelt gå att koppla samman med din Dell Optiplex.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar