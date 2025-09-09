Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

OLED LG C4 77 eller Samsung S90D 83” råd

OLED LG C4 77 eller Samsung S90D 83” råd

Jag kan inte bestämma mig, en LG C4 77 för 18000kr eller Samsung S90D 83” för 21800kr.
Vad hade ni gjort?

Jag har en QLED Samsung idag och har inte märkt av behovet av DV. Däremot är jag mer orolig av de PSU problem med S90D som har lyfts i olika forum.

Skulle prioritera QD-Oled över WOLED mest pga WOLED oftast har problem med posterization speciellt i innehåll med lägre bitrate. Har själv en 77A80J från Sony och en 77" S90C från Samsung och skulle alla dagar i veckan välja QD-Oled enkom pga mindre problem pga avsaknad av vit subpixel.

Verkar som om det är svårt att hitta QD-Oleds i Europa så skulle tom. rekommendera 77S90C framom S90D bara pga QD-Oled istället för WOLED.

Det hade jag också velat ha i QD-OLED. Men frågan gäller S90D 83" som inte finns i QD-OLED alls.

Ja verkar inte finns QD-Oleds alls på europeiska marknaden - vilket är orsaken till att jag rekommenderade S90C. Andra alternativet är väl S95F ifall du lyckas hitta någon på rabatt.

Ovanligt att se 83” OLED för så billigt pris. Jag hade nog tagit den lite större TVn.

De finns men bara i 65” för S90D/F. S95F har inte heller QDOLED i 83”. Lite rörigt med Samsung och deras panel mix n match hit och dit

Japp men 77" av S95-serien är QD-Oled ifall man utgår från produktkoden. S95D finns ju också i 77" - här är ett demo-ex för 24990: https://www.hifiklubben.se/stockitem_618_samtq77s95d_20250711...

C4:n är beprövad och förmodligen världens mest bekräftade TV. Du vet exakt vad du får där. S90:n, särskild de med WOLED-paneler som 83 tum alltid är, är inte lika bekräftade och vältestade. Större faktor av osäkerhet om vad man får exakt.

QLED är inte ett mått på kvalitet, utan bekräftar endast förekomsten av kvantprickar i någon form hos de varumärken som använder "QLED"-beteckningen. Att du har en QLED idag kan betyda att någondera C4 eller S90D är väldigt mycket bättre. Men det kan också innebära att de rentav är sämre på vissa punkter. Detta helt och hållet beroende på vilken QLED-modell du har idag och har som din referenspunkt. Då kan det vara lite sak samma vilken du väljer. Båda kanske är tillräckligt mycket bättre eller rent av lika mycket sämre än TV:n du har.

Spot-on på hur jag tänker!
Jag har en Q90R 75” som köptes för 6 år sedan. Ville ha OLED men priset var mycket högre då.
Jag vill gå upp i storlek, ha OLED och betalade mycket mindre än vad jag gav för min Q90R (28kkr)
Det lutar på LG för att man vet vad man får. Priset för 83” lockar ändå men osäkerheten på kvalitet är en risk som jag är tveksam att ta.

@liqwid11: samtidigt kommer en Samsung-OLED fungera väldigt mycket som du är van med. Behöver inte lära om särskilt mycket och mindre risk för oväntade besvikelser när det inte fungerar som väntat.

Du kommer dock med båda förlora den råa ljusstyrka hos Q90R vid SDR. Den där förmågan att hålla ljusnivån på topp när du tittar på backhoppningen i Garmisch-Partenkirchen är något du riskerar försämra.

