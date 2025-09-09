Liten garderobsrensning med rätt trevlig prestanda

Halloj!

Valde att testa på vattenkylning då jag köpte en intel som är kända för att gå varmt. Fick inte till det som jag ville ha det och efter många småköp från inet och hjälp av en ny vän via swec så ger jag upp.

Går över till amd!

Säljer även mer grejer för att samla budget för ett lite roligare grafikkort.

13900kf

Phantom nova z790 wifi, hittar ej antenn men har nog något hemma om så önskas.

Ek velocity 2 black

corsair vengeance 7200mhz cl 34 white

Be Quiet SFX L Power 600w

Testbänk, vet ej märke men sitter ett Corsair RM1000x med lätt coilwhine vid maxload

Allt kablage medföljer

RTX 3090 Asus waterforce - finns lite ''rost'' på fläns men påverkar ej funktion men kan störa dig om du monterar kortet på något annat sätt än normalt.

Processorer:

AMD Ryzen 7 5700X3D

AMD Ryzen 5 1600X

RAM-minnen:

G.Skill RIPJAWS V F4-4400C19D-64GVK (2x32GB)

Corsair Vengeance Pro CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB)

Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (2x8GB)

Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3600C18 (4x8GB)

Kör öppen budgivning på allt men ligger även ute på Tradera så avslutar annons om 7 dagar.

Finns absolut möjlighet för köp nu till rätt pris.

Endast swish😊

