Liten garderobsrensning med rätt trevlig prestanda

Liten garderobsrensning med rätt trevlig prestanda

Halloj!
Valde att testa på vattenkylning då jag köpte en intel som är kända för att gå varmt. Fick inte till det som jag ville ha det och efter många småköp från inet och hjälp av en ny vän via swec så ger jag upp.
Går över till amd!

Säljer även mer grejer för att samla budget för ett lite roligare grafikkort.

13900kf
Phantom nova z790 wifi, hittar ej antenn men har nog något hemma om så önskas.
Ek velocity 2 black
corsair vengeance 7200mhz cl 34 white

Be Quiet SFX L Power 600w

Testbänk, vet ej märke men sitter ett Corsair RM1000x med lätt coilwhine vid maxload
Allt kablage medföljer

RTX 3090 Asus waterforce - finns lite ''rost'' på fläns men påverkar ej funktion men kan störa dig om du monterar kortet på något annat sätt än normalt.

Processorer:
AMD Ryzen 7 5700X3D
AMD Ryzen 5 1600X

RAM-minnen:
G.Skill RIPJAWS V F4-4400C19D-64GVK (2x32GB)
Corsair Vengeance Pro CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB)
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (2x8GB)
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3600C18 (4x8GB)

Kör öppen budgivning på allt men ligger även ute på Tradera så avslutar annons om 7 dagar.
Finns absolut möjlighet för köp nu till rätt pris.

Endast swish😊

Läs hela annonsen här

AMD Ryzen 7 5700X3D 1500kr + hämtar

Budar 750 + frakt för dessa två
Corsair Vengeance Pro CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB) och
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3600C18 (4x8GB)

Nytt bud: 2 000 kr 5700x3d+frakt
Nytt bud: 5 000 kr För grafikkortet :)
Lägger ett förslag på köp nu på 1000kr + frakt för G.Skill RIPJAWS V F4-4400C19D-64GVK (2x32GB)

Nytt bud: 2 300 kr 5700X3D + Corsair 2x8GB 3200MHz, hämtas
Corsair Vengeance Pro CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB) 400 plus frakt

Nytt bud: 800 kr Be Quiet SFX L Power 600w + frakt
Nytt bud: 1 500 kr 13900kf+Phantom nova z790 wifi+Ek velocity+ 2 black corsair vengeance 7200mhz cl 34 white + frakr
Nytt bud: 2 500 kr AMD Ryzen 7 5700X3D + CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB) + frakt
Nytt bud: 2 300 kr 13900kf+Phantom nova z790 wifi, black corsair vengeance 7200mhz cl 34 white + frakt
Nytt bud: 600 kr Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (2x8GB) & Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3600C18 (4x8GB)
^ovanstående bud ifall du väljer att sälja Corsair Vengeance Pro CMW16GX4M2C3000C15 (2x16GB) till någon annan.

