Följ Teknikstrul på Youtube
Har jag vunnit en budgivning? Skicka swishförfrågan, nedan finns min adress:
Johan Flodqvist
Säbyvägen 18, 57339 Tranås
0708389515 / flodqvist.johan@gmail.com
Liten garderobsrensning med rätt trevlig prestanda
toobypls
Medlem ★
●
elfving
Medlem
●
JohanFlodqvist
Medlem ★
●
Visa signatur
Följ Teknikstrul på Youtube
Nanoteck
Medlem
●
tuppel
Medlem ★
●
Timonski
Medlem
●
Qn1f3
Medlem ★
●
Visa signatur
facit
Medlem
●
nooffence
Medlem
●
Edin1984
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, Sapphire Radeon RX 7900 XTX NITRO+ 24GB, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.