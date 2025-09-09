Ryzen 5900x, RTX 3080, 32gb RAM

Säljer nu min dator med delar inköpta vintern 2020.

Jag har bytt kylpasta och lagt till thermal pads mot backsidan av grafikkortet (fick ner tempen på VRAM med ca 10c), dock gick kontakten till RGB-loggan av.

Allt funkar bra i övrigt och är fint skick.

Chassi: Corsair 4000D Airflow

Moderkort: Gigabyte Aorus X570 Elite

CPU: AMD Ryzen 5900x

Kylare: Noctua NH-U12A

GPU: Gigabyte 3080 Gaming OC

RAM: G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600Mhz 32GB CL16

SSD 1: Corsair Force MP600 1TB m.2 nvme Gen4

SSD 2: Samsung 860 EVO 1TB m.2 sata

PSU: Corsair RM850i

Fläktar: 5st Arctic P12 PWM PST

Windows 11 Home är installerat men inte aktiverat.

Hämtas i centrala Västerås.

