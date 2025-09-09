Ryzen 5900x, RTX 3080, 32gb RAM

Dr. Eggman
Säljer nu min dator med delar inköpta vintern 2020.
Jag har bytt kylpasta och lagt till thermal pads mot backsidan av grafikkortet (fick ner tempen på VRAM med ca 10c), dock gick kontakten till RGB-loggan av.
Allt funkar bra i övrigt och är fint skick.
Chassi: Corsair 4000D Airflow
Moderkort: Gigabyte Aorus X570 Elite
CPU: AMD Ryzen 5900x
Kylare: Noctua NH-U12A
GPU: Gigabyte 3080 Gaming OC
RAM: G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600Mhz 32GB CL16
SSD 1: Corsair Force MP600 1TB m.2 nvme Gen4
SSD 2: Samsung 860 EVO 1TB m.2 sata
PSU: Corsair RM850i
Fläktar: 5st Arctic P12 PWM PST
Windows 11 Home är installerat men inte aktiverat.
Hämtas i centrala Västerås.
