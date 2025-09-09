Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Bästa trådlösa tangentbordet?

Bästa trådlösa tangentbordet?

Villhöver ett trådlöst tangentbord. Mitt nuvarande är ett corsair k55 som jag inte kan klaga på överhuvudtaget. Däremot har handledsstödet nyss gått sönder och jag har utvecklat ett enormt hat för kablar så jag vill ha ett cleant skrivbord. Vad är era erfarenheter av trådlösa tangetbord och vad kan ni rekommendera för en novis som mig.

Logitechs är väl ett säkert val om man ska ha nått som inte är "spel-rgb" Logitech Craft är nog det jag själv skulle välja om jag skulle köpa ett just nu.

Hej!

Som så många andra så har jag haft en mängd olika tangentbord genom åren. Men jag har aldrig haft ett så bra tangentbord som jag har idag, nämligen ett Logitech Craft. Det är inget gamingbord, men den har en massa andra fördelar samtidigt som byggkvalteten är väldigt hög. En premium-produkt alltså.

Lillebror till Logitech Craft tror jag heter Logitech MX Keys S Wireless. Den tycks vara som en Craft fast utan crona/cronhjul.

Vet ni om Craft har fått någon ersättare? Den verkar inte finnas i någon butik och går endast att köpa från Logitech själva, men dom har alltid överpriser förstås.

Edit: Nordiska går inte att köpa från Logitech heller.

Ingen efterföljare.

Jag har märkt att Craft inte finns att köpa hos svenska återförsäljare sedan en tid tillbaka. Men jag vet inte vad det beror på. Kanske är Craft en utgående modell? Logitech skriver ingenting om detta på deras hemsida, men man kan klicka på "meddela mig när produkten finns tillgänglig igen"-knappen. Förhoppningsvis är den bara tillfälligt slut, men å andra sidan har den varit det en längre tid nu. Vet inte vad man ska tro.

