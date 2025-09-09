Bästa trådlösa tangentbordet?

Hej!

Som så många andra så har jag haft en mängd olika tangentbord genom åren. Men jag har aldrig haft ett så bra tangentbord som jag har idag, nämligen ett Logitech Craft. Det är inget gamingbord, men den har en massa andra fördelar samtidigt som byggkvalteten är väldigt hög. En premium-produkt alltså.

Lillebror till Logitech Craft tror jag heter Logitech MX Keys S Wireless. Den tycks vara som en Craft fast utan crona/cronhjul.