lenask
Medlem
●
Kingston Fury Beast 256GB (8x32GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BBK4/128
Köpte på Webhallen 2020-07-19
Den fungerar som de ska säljer processor och moderkortet som jag har använt till
RAM
Registrerat eller buffrat: Ej buffrad
Anpassning till minnesspecifikationer: PC4-25600
Minneshastighet: 3200 MHz
Data Integrity Check: Icke ECC
CAS Latency: CL16
Uppgraderingstyp: Generisk
Formfaktor: DIMM 288-pin
RAM Teknik: DDR4 SDRAM
Typ: DRAM
Lagringskapacitet: 128 GB
Produkttyp: Minnes
