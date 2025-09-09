Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5GHz 144MB

köpte på Inet 2021-05-18
Den fungerar som de ska kartagern fins säljer mine och processor som jag har använt till denna moderkort

Tillverkare
AMD
Modell
Ryzen Threadripper PRO, (3975WX)
Kodnamn
Castle Peak
Hastighet
3,5 GHz, 4,2 GHz Med turbo
Överklockningsstöd
Nej
Antal kärnor
32 st
Antal trådar
64 st
L1 cache
2 MB
L2 cache
16 MB
L3 cache
128 MB
PCI-e - lanes
128
TDP
280 W
Integrerad grafik
Nej
Processorsocket
AMD sWRX8
Fläkt/kylare
Nej
Garanti
3 år
Artikelnummer
Paketbredd
20,3 cm
Pakethöjd
29,7 cm
Paketlängd
10,5 cm
Paketvikt
0,362 kg

