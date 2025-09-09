AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5GHz 144MB

köpte på Inet 2021-05-18

Den fungerar som de ska kartagern fins säljer mine och processor som jag har använt till denna moderkort

Tillverkare

AMD

Modell

Ryzen Threadripper PRO, (3975WX)

Kodnamn

Castle Peak

Hastighet

3,5 GHz, 4,2 GHz Med turbo

Överklockningsstöd

Nej

Antal kärnor

32 st

Antal trådar

64 st

L1 cache

2 MB

L2 cache

16 MB

L3 cache

128 MB

PCI-e - lanes

128

TDP

280 W

Integrerad grafik

Nej

Processorsocket

AMD sWRX8

Fläkt/kylare

Nej

Garanti

3 år

Artikelnummer

Paketbredd

20,3 cm

Pakethöjd

29,7 cm

Paketlängd

10,5 cm

Paketvikt

0,362 kg

