Gamingdator – Ryzen 9 3900X / RTX 2070 SUPER / 32GB RAM Perfekt för 1080-Gamern

Tjena!

Säljer min gamla trogna gamingdator eftersom jag nyligen har uppgraderat till en ny. Den här burken har tjänat mig riktigt bra i både spel och vardagsbruk. Stabil, snabb och byggd av proffs hos Inet.

Passar perfekt för dig som vill ha en färdigbyggd dator redo för 1080p-gaming. Klarar även streaming, redigering och andra tyngre uppgifter utan problem.

Specifikationer

CPU: AMD Ryzen 9 3900X, 12 kärnor och 24 trådar på 3.8 GHz

GPU: Gigabyte RTX 2070 SUPER 8 GB WINDFORCE OC

RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 HyperX Fury RGB

SSD: Samsung 970 EVO Plus 1 TB (NVMe)

HDD: Seagate BarraCuda 1 TB 7200 rpm

Moderkort: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING med Wi-Fi

Nätaggregat: Corsair RM750X 750W (80+ Gold)

Chassi: Phanteks Eclipse P400A D-RGB i svart med glasfönster

Operativsystem: Windows 10 Home installerat och återställt, men produktnyckel är inte aktiverad

Montering: Professionellt byggd av Inet

Skick och övrigt

✔ Fungerar felfritt

✔ RGB, fläktar och alla portar fungerar som de ska

⚠ Lite damm finns kvar i chassit, men jag har rengjort så gott det går (se bilder)

⚠ Viss kosmetisk slitage på skruvarna på baksidan, påverkar inte funktionen

⚠ Datorn är återställd med Windows 10 home men inte aktiverat.

Datorn köptes ny 2020 för 21 416 kr (inklusive byggnation för 799kr).

Datorn finns i Helsingborg, men kan skickas. Jag skickar den isåfall i den originalkartong jag fick min NYA dator i.

Auktionen avslutas den 21:e September, säljes till högst budande förutsatt att utgångspriset är uppnåt.

