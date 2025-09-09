16kärnor x 4.2Ghz i9 7960x deliddad, 128gb RAM, 1TB SSD, 6900XT 16GB

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Då livet kom emellan sist, och datorn kastades in förrådet igen. Så provar jag på nytt nu, såhär ett år senare

PowerColor Radeon RX 6900 XT 16GB Red Devil
https://www.amazon.se/Powercolor-AXRX-6900XTU-16GBD6-3DHE-OC/...

intel i9 7960x (Delid.dk deliddade och bytte IHS till koppar för bättre värmeavledning. som natt och dag i prestanda och värme), går att överklocka till 4.5ghz och få det stadigt på alla 16 kärnor. (se bild för benchmark)

128gb minne HyperX (4x32GB) DDR4 3200MHz

Asus Prime X299-A - Moderkort
https://www.amazon.se/ASUS-PRIME-X299-Moderkort-Svart/dp/B07Y...

1TB SSD

AIO-kylare (bäst i test)
Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Liquid cooling
https://www.amazon.se/Cooler-Master-MasterLiquid-ML360R-CPU-v...
obs, har inte kvar några ledkablar pga avskyr datorer som blinkar och har sig, en dator ska inte se ut som i las vegas

PSU: Corsair RM1000X
https://www.inet.se/produkt/6906480/corsair-rm1000x-atx-3-1-1...

Chassi
https://www.webhallen.com/se/product/219892-Fractal-Design-De...

Den här datorn kostade mig totalt 65000kr för några år sedan.
Och har använts på tok för lite för sin kapacitet.

Datorn kan hämtas i skövde, eller skickas, väldigt välinslaget, mot fraktkostnad.

"Några år sedan" är ju att förfina sanningen.
Plattformen är snart 10 år gammal (8½) och en Ryzen 5950X som man kan köpa för ~2000:- är ~50% snabbare än 7960x.
Svårt att se att någon kommer köpa den för 12 000:-

Medlem
Skrivet av Lodisen:

"Några år sedan" är ju att förfina sanningen.
Plattformen är snart 10 år gammal (8½) och en Ryzen 5950X som man kan köpa för ~2000:- är ~50% snabbare än 7960x.
Svårt att se att någon kommer köpa den för 12 000:-

Gå till inlägget

Tack

Medlem

bjuder 1000kr + frakt för dator minus GPU

