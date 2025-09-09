Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Playstation 5 PRO

Hej!

Söker efter ett PS5 Pro. Är det någon som har ett som kanske inte används så mycket längre så är jag intresserad.
Skicka vad ni har för grejer och pris på det så kan vi se om det blir en affär. 🙂

Mvh Joel!

Playstation 5 Pro som är köpt 9 april. Inkluderar två handkontroller. Ena kontrollen är en DualSense Edge. Allting funkar fint, säljs återställd, kablar följer med. Kartortongen till ps5 pro finns samt kvitto. Tänker mig 8500, finns i Göteborg

