AMD - Bör jag vara rädd?

Jag kommer inte slösa ert läsande med en massa onödigt så jag kommer gå rakt på sak.

Jag har haft dator sen jag har 13, primärt för Spelande. då hade jag Nvidia GPU:er. För ett år sedan så byggde jag en sprillans ny dator och bytte till AMD GPU. På det året jag har haft denna dator har jag haft mer "missöden" med AMD än under hela den tiden jag haft Nvidia. Missöden händer inte ofta, men när dem händer så får jag kalla kårar. Problemen har blivit lösta, men någon gång varannan månad är det något så litet som att jag sitter och spelar i 3 timmar, går ut på en 10 minuters promenad, kommer tillbaka, klickar in på Youtube, och hela skärmen fryser fast i 4 sekunder innan jag får error rapporten.

Bör jag vara orolig för sådana här saker? Har haft problem med små krascher, stora fps problem, drivrutinsproblem, etc. En vän säger han aldrig haft problem med AMD. Jag har sett en video på en vars hela AMD dator kraschar å stänger ner för att han spelar Helldivers 2.

Jag är extremt oerfaren vad som gäller datorer. Hjälp lätta på rädslan och oron, Tack i förhand!