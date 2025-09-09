Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

AMD - Bör jag vara rädd?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AMD - Bör jag vara rädd?

Jag kommer inte slösa ert läsande med en massa onödigt så jag kommer gå rakt på sak.

Jag har haft dator sen jag har 13, primärt för Spelande. då hade jag Nvidia GPU:er. För ett år sedan så byggde jag en sprillans ny dator och bytte till AMD GPU. På det året jag har haft denna dator har jag haft mer "missöden" med AMD än under hela den tiden jag haft Nvidia. Missöden händer inte ofta, men när dem händer så får jag kalla kårar. Problemen har blivit lösta, men någon gång varannan månad är det något så litet som att jag sitter och spelar i 3 timmar, går ut på en 10 minuters promenad, kommer tillbaka, klickar in på Youtube, och hela skärmen fryser fast i 4 sekunder innan jag får error rapporten.

Bör jag vara orolig för sådana här saker? Har haft problem med små krascher, stora fps problem, drivrutinsproblem, etc. En vän säger han aldrig haft problem med AMD. Jag har sett en video på en vars hela AMD dator kraschar å stänger ner för att han spelar Helldivers 2.

Jag är extremt oerfaren vad som gäller datorer. Hjälp lätta på rädslan och oron, Tack i förhand!

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av IWantToDie:

Jag kommer inte slösa ert läsande med en massa onödigt så jag kommer gå rakt på sak.

Jag har haft dator sen jag har 13, primärt för Spelande. då hade jag Nvidia GPU:er. För ett år sedan så byggde jag en sprillans ny dator och bytte till AMD GPU. På det året jag har haft denna dator har jag haft mer "missöden" med AMD än under hela den tiden jag haft Nvidia. Missöden händer inte ofta, men när dem händer så får jag kalla kårar. Problemen har blivit lösta, men någon gång varannan månad är det något så litet som att jag sitter och spelar i 3 timmar, går ut på en 10 minuters promenad, kommer tillbaka, klickar in på Youtube, och hela skärmen fryser fast i 4 sekunder innan jag får error rapporten.

Bör jag vara orolig för sådana här saker? Har haft problem med små krascher, stora fps problem, drivrutinsproblem, etc. En vän säger han aldrig haft problem med AMD. Jag har sett en video på en vars hela AMD dator kraschar å stänger ner för att han spelar Helldivers 2.

Jag är extremt oerfaren vad som gäller datorer. Hjälp lätta på rädslan och oron, Tack i förhand!

Gå till inlägget

vad har du för delar i datorn?

Visa signatur

"Resistance is futile."

- Georg Ohm

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Säker på att det är grafikkortet som är problemet? Just nu verkar dom som att det är ombytta roller nämligen, Nvidia har massvis med problem med deras drivrutiner där prestandan i många fall blivit sämre sen lanseringen.

Börja med att lista alla komponenter i datorn och sen kanske förklara mer om dom problem du haft. "små krascher, stora fps problem, drivrutinsproblem" säger absolut noll tyvärr.

Har själv kört 3070 i en laptop 1,5 år där jag hade enorma problem där varannan release av Nvidias drivrutiner inte gick att använda alls. efter det så hade jag ett 3080 tuf som fungerade ok, någon enstaka release under ett år som inte fungerade, mitt nuvarande 7900xt som jag haft strax över 2 år och har fungerat felfritt, trodde jag hade ett problem med det men visade sig vara PSUn.

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Spec på datorn och något om vad felmeddelandet säger hade varit till stor hjälp.

Visa signatur

PSU: Corsair HX1200i Case: Phanteks NV9
GPU: RTX 4090 TUF OC CPU: Ryzen 9800X3D RAM: Corsair Dominator 96GB
Motherboard: Asus TUF X870-Plus Wifi Cooler: Noctua NH-D15 G2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har själv haft en hel del problem med mitt AMD kort men det är aldrig särskilt allvarligt. Det är som du nämner man spelar några timmar, inget problem. Sen går man ifrån datorn och den går i viloläge och så har man en webbläsare öppen med lite flikar med video och bilder så fryser hela datorn och grafikdrivaren timear ut. Vet inte vad problemet är, jag har bytt precis hela datorn runt grafikkortet så något har det ju med grafiken att göra. Men det funkar alltid klockrent att spela och när datorn är uppe och snurrar för fullt så blir det aldrig problem.

Jag misstänker att AMD har något problem med interaktionen med sin drivare och rendering på fönster i bakgrunden eller annan rendering i "viloläge". Det är som att systemet och AMDs drivare inte är överens om vad som är i viloläge så grafikkortet slutar jobba med något i bakgrunden men Windows får för sig att det är ett problem att AMD drivaren inte renderat det som är i viloläge inom en viss tid och dödar drivaren för att den har fått en "timeout".

Det finns en mängd trådar om det på nätet (och en del här på Swec). Verkar inte finnas någon silver bullet eller perfekt lösning men det är inte heller farligt. Bara mäkta irriterande

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar