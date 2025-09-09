Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

FSR 4 görs tillgängligt på fler spel än någonsin

Melding Plague

FSR 4 görs tillgängligt på fler spel än någonsin

Ny funktion i mjukvaran Adrenalin minskar trycket på spelutvecklare att uppdatera sina titlar.

Läs hela artikeln här

Medlem

Jupp. Det börjar arta sig. 👍
Snart kan vi nog uppdatera FSR4 precis som DLSS och XeSS genom att byta en dll fil.

Det är mer som artar sig faktiskt, Ultra Quality Plus med XeSS är väldigt snyggt.
Provade det i går i Dragon Age: The Veilguard.
Saknar inte att det spelet inte har FSR4.

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Medlem

Sånt här är riktigt bra. Då blir jag mer o mer nöjd med mitt beslut om att troligtvis lämna intel och nvidia till en röd maskin nästa gång. Men fortsatt fokus på raster samtidigt!

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem

Saknas bara officiellt stöd för FSR 4 för 7000 serien nu då Bara att hålla tummarna att dom kan få det att fungera!

here we go!

Medlem
Skrivet av norrby89:

Saknas bara officiellt stöd för FSR 4 för 7000 serien nu då Bara att hålla tummarna att dom kan få det att fungera!

Om jag skulle göra en killgissning så blir det inte FSR4 7000 serien får. Utan en nedbantad/omarbetad/lättare version.
Men bara den är bättre än vad ni har nu så är det en win.

