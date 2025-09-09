Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Priskoll ASUS RTX 4070 Ti TUF GAMING 12G OC

Priskoll ASUS RTX 4070 Ti TUF GAMING 12G OC

Hej

Vad är ett rimligt pris att sälja ett sådant för?

Inköpt Aug, 2023

/Christian

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1745236-nytt-4070-ti-v...

Ta en titt här. Ganska snarlik fråga.

