PCIe nätverkskort till m2

- AMD Ryzen 7 5700X3D -
- Asus TUF Gaming B550 -
- Fury Beast 32GB-
- Asus RTX 4060 Dual OC Evo -
- Asus TUF Gaming 850W -
Tjenare
Har lite funderingar som jag har försökt googla mig fram i dagar men blir inte riktigt klok på kontakt typer då det verkar finns lite olika så tänkte att här lär det finnas några nätverks gurun.
Jag har idag denna i datorn. https://www.asus.com/ph/networking-iot-servers/adapters/all-s...
Det jag sett härom veckan att det sitter ju ett m2 wifi kort i den. (trodde hela tiden att det va nåt speciellt med dessa).
Jag har även på moderkortet ett m2 wifi plats. Tänker då att flytta wifi kortet från PCIe kortet direkt in i moderkortet m2 plats.
Tyvärr kommer ju inte sladdarna räcka och kontakterna är fastlödda på kretskortet mot antennerna.
Tänkte att det går ju köpa sånna lösa. Kommer denna att fungera med dessa små kontakter mot wifi kortet? (sett att det finns olika)
https://www.amazon.se/Jopto-routerantenn-rundriktad-honkontak...
Är det oxå skillnad på kablarna i sig med vad dom klarar? Själva antennerna kan jag ta från det kortet jag har nu men tänker på om kabel kvalitén kan påverka mycke?
Hittar inga svenska sidor som säljer sånt löst. Inte ens komplett med m2 wifi kort för vettig peng. Oftast säljs bara kortet om man vill ha vettig kvalite.
Tänker jag rätt i dessa banor eller kan jag bara skita i tanken? Egentligen inge behov att plocka bort delar från PCIe kortet men lite kul ändå och hålla på + att man slipper ett kort i datorn.
Frågan är väll hur det eventuellt blir med Bluetooth? Jag har ett ASUS kort jag med, och där behöver jag ha kabeln mellan PCIe kortet och en USB-header på moderkortet för att Bluetooth ska funka, iaf om jag ska tro manualen, men den kan nog kanske ha fel.
Main
MOBO: Gigabyte B550M DS3H, CPU: AMD Ryzen 5 5600, RAM: 2x16B @ 3600MHz, GPU: ASUS TUF Gaming RX7800XT, SSD: WD BLACK SN750 SE 1TB nVME, 2x1TB Sata SSD, Chassi : Fractal Design Node 804, PSU: Corsair RM1000e, Skärm: Philips 27M1N3500LS.
Spare/kontor
MOBO: MSI Z95 Gaming 5, CPU: Intel Core I5 4790K @ 4.5GHz, RAM: 4x8GBB @ 1600MHz, GPU: Sapphire RX 5700 (Flashat till XT), SSD: totalt 2TB S-ata, Chassi : Corsair 300 (Nånting), PSU: Coolermaster 750Watt, Skärm: Philips 34" Curved 100Hz
Det funderade jag oxå på men jag tror (observera TROR) att det kommer funka utan usb kabel inkopplad då dom flesta m2 wifi korten har även blåtand inbyggd. Kanske kan ha göra med att genom PCIe porten funkar det inte utan behöver ha extra usb men när den sitter i m2 porten direkt på moderkortet så funkar det utan usb inkopplad. Men det är bara vad jag tror.
Om M.2 PCIe-platsen på moderkortet är av A+E-typ (USB bör vara inkluderad i en sådan, så BT fungerar utan krångel eller extra kabel) så borde det inte vara några problem.
Det enda själva fullstorleks PCIe-kortet gör är liksom att agera adapter från M.2 A+E till PCIe respektive USB.
Har själv uppgraderat ett par kontorsburkar med M.2-plats för WLAN, och det har aldrig varit några problem. Ser ut att vara standard U.FL-kontakter för antenner på kortet, men var försiktig med dem då de kan vara bräckliga. Och ja, antenn-kit och kablage till U.FL och/eller SMA (eller adaptrar mellan dem) kan vara lite besvärligt att hitta vettiga hos svenska e-handlare, har också botaniserat en del på Amazon och eBay när det kommer till sånt.
Kan säkert skilja sig lite i kvalitet på antenner och kablar också med skärmning, dämpningsvärden o.s.v., men det har jag aldrig orkat gräva ner mig i. ^^
Använd gärna pincet eller likande när du flyttar kablarna, fettet från dina fingrar kan göra att det blir sämre mottagning.
Det enda som står i manualen är:
Wireless & Bluetooth M.2 slot (Key E) (Wi-Fi module is sold separately)
Borde inte vara några problem, ett A+E-kort passar i en E-plats. (A+E-kort passar i både A- och E-platser, samt givetvis A+E.)
Står det så i manualen är jag tämligen övertygad om att de har kört både PCIe och USB-lanes till kortplatsen, kolla om det är något du behöver aktivera i UEFIn/BIOS för att få det att fungera som tänkt också.
Toppen. Så kontakterna (dom små) passar oxå. Sett att det finns olika beroende standard på kort men inte kommit längre än så.
Ja, det har funnits en del olika standarder (även sen vid anslutning av själva antennen, där RP-SMA fortfarande står starkt, även om det börjar bytas ut på bl.a. moderkorts integrerade lösningar), men i dag med M.2-kort är det nästan uteslutande U.FL, så har svårt att se att det skulle vara något annat.
Lustigt sammanträffande, köpte mig för bara ett par dagar sedan ett sådant här för att byta ut ett Realtek RTL8852BE-kort i en laptop. U.FL på båda. Som andra har nämnt också, pilliga kontakter att byta, så stadig hand med pincett är inte en dum idé.
Va oxå nära på köpa ett kort tills jag kollade på den jag har och såg att det fanns ett sånt m2 kort på den. Därav väcktes frågan.
Återanvändning ftw. Borde fungera bra, håller tummarna för att det går smidigt att lösa!
