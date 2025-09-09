PCIe nätverkskort till m2

Tjenare

Har lite funderingar som jag har försökt googla mig fram i dagar men blir inte riktigt klok på kontakt typer då det verkar finns lite olika så tänkte att här lär det finnas några nätverks gurun.

Jag har idag denna i datorn. https://www.asus.com/ph/networking-iot-servers/adapters/all-s...

Det jag sett härom veckan att det sitter ju ett m2 wifi kort i den. (trodde hela tiden att det va nåt speciellt med dessa).

Jag har även på moderkortet ett m2 wifi plats. Tänker då att flytta wifi kortet från PCIe kortet direkt in i moderkortet m2 plats.

Tyvärr kommer ju inte sladdarna räcka och kontakterna är fastlödda på kretskortet mot antennerna.

Tänkte att det går ju köpa sånna lösa. Kommer denna att fungera med dessa små kontakter mot wifi kortet? (sett att det finns olika)

https://www.amazon.se/Jopto-routerantenn-rundriktad-honkontak...

Är det oxå skillnad på kablarna i sig med vad dom klarar? Själva antennerna kan jag ta från det kortet jag har nu men tänker på om kabel kvalitén kan påverka mycke?

Hittar inga svenska sidor som säljer sånt löst. Inte ens komplett med m2 wifi kort för vettig peng. Oftast säljs bara kortet om man vill ha vettig kvalite.

Tänker jag rätt i dessa banor eller kan jag bara skita i tanken? Egentligen inge behov att plocka bort delar från PCIe kortet men lite kul ändå och hålla på + att man slipper ett kort i datorn.