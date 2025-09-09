ECC DDR3L och DDR4 i olika storlekar

Har lite DDR3L/DDR4 ECC-minnen till salu.
Detta efter att jag lagt ner ett projekt jag aldrig får tid eller ork att slutföra.
Om man köper flera samtidigt så kan priset diskuteras.
Skickas helst inte men kan gå om du som köpare står för frakten som du själv väljer vilken typ du vill ha (spårbart/försäkrat osv).
Samtliga minnen är köpta via ebay under 2018-2022
Alla minnen är funktionstestade mellan ovan datum vilket är ett par år sedan, säljes i befintligt skick. Alla minnen har legat i ESD-påsar sedan inköp
OBS!!! se till att ha moderkort redo för att testa minnena inom 1 vecka (7 dagar) för att ev kunna få nya.
DDR3L:
150Kr/st
13x Samsung DDR3L ECC 16Gb 2Rx4 PC3L-12800R-11-12-E2-D4 (M393B2G70DB0-YK0)
23x Samsung DDR3L ECC 16Gb 2Rx4 PC3L-12800R-11-12-E2-D3 (M393B2G70QH0-YK0)
DDR4:
150kr/st:
12x Micron DDR4 ECC 8Gb 1Rx8 PC4-3200AA-RD1-12 (MTA9ASF1G72PZ-3G2E2VI)
2x SK Hynix DDR4 ECC 8Gb 2Rx8 PC4-2133P-EE0-10 (HMA41GU7AFR8N-TF TO AA)
3x SK Hynix DDR4 ECC 8Gb 2Rx8 PC4-2133P-EE0-10 (HMA41GU7AFR8N-TF TO AB) - SÅLD
175kr/st
4x Micron DDR4 ECC 16Gb 2Rx8 PC4-2400T-REB-11 (MTA18ASF2G72PDZ-2G3B1RK)
8x SK Hynix DDR4 ECC 16Gb 2Rx4 PC4-2133P-RA0-10 (HMA42GR7MFR4N-TF TD AB)
12x SK Hynix DDR4 ECC 16Gb 2Rx8 PC4-2666V-RE12-12 (HMA82GR7DJR8N-VK TF AA)
250kr/st
6x Micron DDR4 ECC 32Gb 2Rx4 PC4-24000T-RB2-11 (MTA36ASF4G72PZ-2G3D1QG)
6x SK Hynix DDR4 ECC 32Gb 2Rx4 PC4-2400T-RB1-11 (HMA84GR7MFR4N-UH T2 AA)
2x Samsung DDR4 ECC 32Gb 2Rx4 PC4-2400T-RA1-11DC0 (M393A4K40BB1-CRCOQ)
Läs hela annonsen här