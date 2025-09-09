Lenovo P15v G3/i7-12800h/14c/20t/Xe-Graphics/2x16GB/QuadroA2000-4GB/PCIeGen4SKHynix512GB/

Swish betalning

Upphätning helst (Kortedala)

Processor: Inel i7-12800h 14c 20t

Integrerad Grafik: Intel Iris XE

Skärm: 15.6'' FHD

Disk: 512GB PCIe Gen3 NVME

Kamera: 1x 720P HD IR with Array Microphone and Privacy Shutter (Stödjer windows Hello)

Grafik: NVIDIA RTX A2000 4GB

Nätverk: 1x Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro®; Bluetooth® 5.1

Fingervavtrycksläsare

Uttag: 1x 2 USB-A 3.1 Gen1;

SIM Card (Nano SIM);

1 RJ45 (rear);

1 SCR(on some models);

Combo audio/microphone jack;

HDMI 2.0;

1 Power button;

1 x Type-C (Thunderbolt 4)

Original laddare medföljer

Levereras med Win 11 Pro aktiverat.

OBS:

BIOS lösen bortglömt, datorn inställd på boot från USB först så fungerar att installera nya OS.

Om OS är installerat så behövs en partition raderas för att kunna installera nytt OS, tidigare testat med unRaid, CachyOS, Windows 11.

