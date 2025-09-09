Lenovo P15v G3/i7-12800h/14c/20t/Xe-Graphics/2x16GB/QuadroA2000-4GB/PCIeGen4SKHynix512GB/

Selene
Medlem
●
Swish betalning
Upphätning helst (Kortedala)
Processor: Inel i7-12800h 14c 20t
Integrerad Grafik: Intel Iris XE
Skärm: 15.6'' FHD
Disk: 512GB PCIe Gen3 NVME
Kamera: 1x 720P HD IR with Array Microphone and Privacy Shutter (Stödjer windows Hello)
Grafik: NVIDIA RTX A2000 4GB
Nätverk: 1x Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro®; Bluetooth® 5.1
Fingervavtrycksläsare
Uttag: 1x 2 USB-A 3.1 Gen1;
SIM Card (Nano SIM);
1 RJ45 (rear);
1 SCR(on some models);
Combo audio/microphone jack;
HDMI 2.0;
1 Power button;
1 x Type-C (Thunderbolt 4)
Original laddare medföljer
Levereras med Win 11 Pro aktiverat.
OBS:
BIOS lösen bortglömt, datorn inställd på boot från USB först så fungerar att installera nya OS.
Om OS är installerat så behövs en partition raderas för att kunna installera nytt OS, tidigare testat med unRaid, CachyOS, Windows 11.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.