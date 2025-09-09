9800X3D|Asus TUF B650-Plus WIFI|Thermalright Phantom Spirit 120 Evo|2Tb NVME|Gigabyte RTX 3080 Ti|6000mhz CL30 32GB|Corsair RMe 1000w|Fractal North|LG 240hz 1440p OLED 27"
Lackskada på bilen
Oliver91
Medlem ★
●
Visa signatur
R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.
Linus
Medlem ★
●
Bozzeta
Medlem ★
●
p.lindblom
Medlem ★
●
Aka_The_Barf
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16
Trevlig
Medlem ★
●
Visa signatur
Dator: Ryzen 5700x3d - 16Gb - EVGA 3060 - Acer Predator X34A
Server: Dell Optiplex CasaOS Toshiba N300 8Tb
Anslutning: Fiber 1000 Mbit
Bilar: Tesla model 3 LR 2023, Renault Zoe 52kwh Edition One
Solceller: 12,1kwh. Pixii Home 20Kw/20Kwh
Pontooz
Medlem ★
●
Visa signatur
[Stationär] i7 13700K, RTX3080Ti
[Laptop] i7 11800H + Liquid metal, RTX3070 + Liquid metal
Bild: 42" 4K 120hz
Ljud: Simgot SuperMix 4
Swedishchef_90
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Pontooz
Medlem ★
●
Visa signatur
[Stationär] i7 13700K, RTX3080Ti
[Laptop] i7 11800H + Liquid metal, RTX3070 + Liquid metal
Bild: 42" 4K 120hz
Ljud: Simgot SuperMix 4