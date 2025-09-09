Lackskada på bilen

Fått en skada på bilen och hade tyvärr inte sentry mode igång för bevismaterial. Vagnskadegarantin har en hög självrisk på 13750kr och reparationen måste göras på en auktoriserad Tesla verkstad där den närmaste är 25 mil bort.

Har därför varit på en lokal lackverkstad och fått en offert på 9750kr för arbetet och då lackerar de om hela stötfångaren. Ett annat alternativ skulle kunna vara t.ex Ditec för en "spot repair" eller nån annan som kan fylla i och polera upp.

Jag söker lite åsikter och tips kring detta, Mvh.