Lackskada på bilen

Lackskada på bilen

Fått en skada på bilen och hade tyvärr inte sentry mode igång för bevismaterial. Vagnskadegarantin har en hög självrisk på 13750kr och reparationen måste göras på en auktoriserad Tesla verkstad där den närmaste är 25 mil bort.

Har därför varit på en lokal lackverkstad och fått en offert på 9750kr för arbetet och då lackerar de om hela stötfångaren. Ett annat alternativ skulle kunna vara t.ex Ditec för en "spot repair" eller nån annan som kan fylla i och polera upp.

Jag söker lite åsikter och tips kring detta, Mvh.

eftersom det är en vit bil, en billig bil och en tesla som är ökänd för skitdålig lack så skulle jag köpt ett lackstift och kört "spot repair" ihop med lite polering och vaxning, det är ju som sagt ingen premiumbil utan en vanlig bruksbil.

Det kommer inte vara första gången du får skador på bilen, min ser ungefär likadan ut på båda sidorna stötfångaren fram har själv fyllt i det med lackstift och slipat ner det överblivna med 4000 grit sandpapper och därefter handpolerat med scratch remover och sprayat på ceramic spray wax från biltema då jag också har en budget bruksbil för runt 300k

Nu syns skadan bara på min bil när man går riktigt nära.

Polisanmäl parkeringskada, kontakta försäkringsbolaget (se till att ha ett vittne på att det inte var så innan ni parkerade, hen kommer få blankett att fylla i och skicka in ) förhoppningsvis tar trafikskade föreningen det och självrisken blir 1500:- eller nåt

Skrivet av Linus:

Polisanmäl parkeringskada, kontakta försäkringsbolaget (se till att ha ett vittne på att det inte var så innan ni parkerade, hen kommer få blankett att fylla i och skicka in ) förhoppningsvis tar trafikskade föreningen det och självrisken blir 1500:- eller nåt

Har kikat lite på det. Problemet är väl att jag inte är garanterad ersättning och att jag måste åka till verkstaden som är 25 mil bort.

Skrivet av Oliver91:

eftersom det är en vit bil, en billig bil och en tesla som är ökänd för skitdålig lack så skulle jag köpt ett lackstift och kört "spot repair" ihop med lite polering och vaxning, det är ju som sagt ingen premiumbil utan en vanlig bruksbil.

Det kommer inte vara första gången du får skador på bilen, min ser ungefär likadan ut på båda sidorna stötfångaren fram har själv fyllt i det med lackstift och slipat ner det överblivna med 4000 grit sandpapper och därefter handpolerat med scratch remover och sprayat på ceramic spray wax från biltema då jag också har en budget bruksbil för runt 300k

Nu syns skadan bara på min bil när man går riktigt nära.

Bilen är 1år gammal och inköpt ny så billig beror väl på vem man frågar. Men jag håller med dig om att det är en bruksbil och att skador sker med tiden. Tack för tipset iallafall, har lackstift hemma så får kika vidare på en eventuell sådan åtgärd.

Omlackering som gäller om man vill få det snyggt.
Lite svårt att se på bilden om den gått igenom lacken eller inte.
Det kan vara värt att be någon på Ditec först kolla annars om det går att polera bort en del.
En PPF/Stenskottsfoliering hade antagligen tagit alla de där reporna annars.

Jag lämnade nyligen in min bakre stötfångare för omlackering efter en mindre lackskada. 3500kr fick jag betala en firma i Västerås och då handlade det om pärlemovit tri-coat.

Polisanmäl och ring försäkringsbolaget och hör vad de säger åtminstone.

Det där är en väldigt liten skada och kan med fördel "lagas"(om man kan kalla det de) med ett lackstift och är man sugen på att göra det finare, köpa spray burk och göra det rätt. Inte så svårt som man kan tro, speciellt inte på så små skador.

Är det plåt eller plast skärm? Är det plåt så bör du köra med lackstiftet omgående så det inte rostar.

Skrivet av Aka_The_Barf:

Polisanmäl och ring försäkringsbolaget och hör vad de säger åtminstone.

Det där är en väldigt liten skada och kan med fördel "lagas"(om man kan kalla det de) med ett lackstift och är man sugen på att göra det finare, köpa spray burk och göra det rätt. Inte så svårt som man kan tro, speciellt inte på så små skador.

Är det plåt eller plast skärm? Är det plåt så bör du köra med lackstiftet omgående så det inte rostar.

Har polisanmält och anmält till försäkringsbolaget (halvförsäkring) som skickat ärendet vidare till Trygg Hansa som ansvarar för vagnskadegarantin. Så jag kan utföra reparationen via vagnskadegarantin om jag vill.

Skärmen är plast

Den vita färgen är 3ton, fixa det hos Tesla tyvärr...

Hade nog siktat på en billigare lösning hos en rekondfirma som MrCap eller Ditech då det är kosmetisk skada som tyvärr kostar mer än vad det smakar. Det kommer förmodligen bli synligare eller mindre hållbart än en billackeringsfirma, men det kommer bli bra mycket billigare än 13!!!! tusen (1 styck 5080!!! eller halvt 5090!!!) + hyrbil (kostar varje dag) + resetid (ja tid är pengar)

Som nämnts tidigare är Tesla (och alla andra "premium märken" "HOST HOST HÖGGLANS KNARR-PLAST") en dyr svenssonbil.

Det kommer hända fler saker med tiden särskilt i modern tid när folk medvetet smäller upp dörrar, bromsar efter att de kört in i stolpar/stenar, kör om/parkerar mitt i korsningar vid köbildning, håller 2 meters avstånd till bilen framför utan anledning eller kör 160-200 kmh bara för att företaget betalar slit och bränsle på leasingbilen.
Kan man spara 3 minuter och förstöra för alla andra så gör man det.

Räcker med att gasa i en rondell eller inte få ner hastigheten i kryphastighet på ett farthinder så blir framvagnen permanent sne på en elbil och orsakar permanent ökad slitage på däck och orolig väghållning.

Nä färdiggnällt av mig, men lämna det där till någon mindre rekondfirma och sov gott om natten eftersom du inte spenderat en halv semesterkassa rätt in i försäkringsbolagets VD:s årsbonus.

Skrivet av Pontooz:

Hade nog siktat på en billigare lösning hos en rekondfirma som MrCap eller Ditech då det är kosmetisk skada som tyvärr kostar mer än vad det smakar. Det kommer förmodligen bli synligare eller mindre hållbart än en billackeringsfirma, men det kommer bli bra mycket billigare än 13!!!! tusen (1 styck 5080!!! eller halvt 5090!!!) + hyrbil (kostar varje dag) + resetid (ja tid är pengar)

Som nämnts tidigare är Tesla (och alla andra "premium märken" "HOST HOST HÖGGLANS KNARR-PLAST") en dyr svenssonbil.

Det kommer hända fler saker med tiden särskilt i modern tid när folk medvetet smäller upp dörrar, bromsar efter att de kört in i stolpar/stenar, kör om/parkerar mitt i korsningar vid köbildning, håller 2 meters avstånd till bilen framför utan anledning eller kör 160-200 kmh bara för att företaget betalar slit och bränsle på leasingbilen.
Kan man spara 3 minuter och förstöra för alla andra så gör man det.

Räcker med att gasa i en rondell eller inte få ner hastigheten i kryphastighet på ett farthinder så blir framvagnen permanent sne på en elbil och orsakar permanent ökad slitage på däck och orolig väghållning.

Nä färdiggnällt av mig, men lämna det där till någon mindre rekondfirma och sov gott om natten eftersom du inte spenderat en halv semesterkassa rätt in i försäkringsbolagets VD:s årsbonus.

Varför skulle framvagnen bli permanent sned av att accelerera i en rondell?

Skrivet av Swedishchef_90:

Varför skulle framvagnen bli permanent sned av att accelerera i en rondell?

Materialet i komponenterna som chassit består av är för mjukt kontra bilens vikt, väghållning och effekt

