9070 XT

5070 Ti

5080

Budget: 10.000 riksdaler.

Söker någon av ovanstående från MSI, Asus, ASRock, Sapphire eller Gigabyte.

Söker dock inte instegsmodellerna som Pulse, Pure, Ventus eller Windforce.

Jag vet att det finns diverse kampanjer, reor och rabatter just nu samt spel på köpet osv, men jag vill se om man kan komma undan ytterligare lite billigare genom att köpa begagnat.

Kvitto är ett måste, kartong är bra men ingen dealbreaker.

Skicka pm med modell och pris.

