GALAX RTX 4090 HOF OC Lab Edition | Dubbla 12VHPWR | 1000W+ XOC BIOS

Har ett ganska unikt 4090 kort till salu, kortet säljs p.g.a. uppgradering.

Sällsynt "Hall of Fame" modell med fokus på stabil strömförsörjning och överklockning. Går inte att få tag på I Sverige. Har dubbla 12VHPWR strömkontakter, perfekt om man vill ha mindre chans att få smälta strömkontakter (i 4090 och 5090) men fortfarande kunna köra kortet I höga effekter med OC.

• Dubbel 12VHPWR (16-pin) – belastningen delas mellan två kontakter för bättre marginal och mer balanserad strömtillförsel

• 1000W+ XOC BIOS – högre power limit från fabrik

• HOF-PCB med överdimensionerad VRM och handplockat minne – byggt för stabilitet och höga laster, i toppskiktet bland 4090-kort när det gäller strömleverans

• Obs: HOF Panel III ingår inte

• Extra original HOF-kylare följer med

• Skick/tillbehör: säljes utan kartong och kvitto, packeteras väl vid frakt.

Vid upphämtning gäller swish, kortet finns i Stockoholm. Frakt med spårning kan ordnas efter överenskommelse.

Inga byten, tack.

Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill och när.

