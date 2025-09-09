Säljer en ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB Prime OC & AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB.

5070 ti är köpt i slutet på april finns kvitto ifrån inet. Fint exemplar med knappt nån coilwhine.

8488kr köp nu

9800x3d är inköpt 15/8-25 med ~25h runtime, körts med -20 CO. Kvitto finns. Säljes pga uppgradering till 9950x3d.

4798kr inklusive frakt.

Finns i Malmö området och kan skickas om så behövs.

Läs hela annonsen här