Uppgradering dator: (Köpt i7 12700kf) behöver nu tips på resterande delar.

Precis köpt en i7 12700KF, behöver då byta mitt moderkort + ram + kylare och SSD.
Datorn ska användas till gaming.
Va inne på dessa delar vad tror ni eller är jag ute och cyklar? kanske borde skaffa billigare delar?
Moderkort: https://www.webhallen.com/se/product/371772-ASRock-B760M-Stee...
ram : https://www.webhallen.com/se/product/344125-Corsair-Vengeance...
ssd: https://www.webhallen.com/se/product/373344-Kingston-NV3-M-2-...
kylare: ?? något lätt monterat hehe är nybörjare.
Nuvarande setup
(*Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB
*Palit GeForce GTX 1080 8GB Dual OC
*Samsung 850-Series EVO 500GB
*Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL14 Vengeance
*ASUS STRIX B250G GAMING
*EVGA Supernova G2 750W
*Fractal Design Define Mini C Svart
*be quiet! Pure Rock)
