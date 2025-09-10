13700K, 96gig ram, 3080, z790, Uad Apollo interface

Tjenare!

Gör en intressekoll på en inte särskilt vacker burk men extremt funktionell och tyst:

13700K, körd i 5.3ghz konstant under vatten och har aldrig fått kontrollera sin spänning på egen hand.

96gig ram, 2x48. Klarar 6200mhz+ utan problem. Har vattenblock.

Asus Pro Art z790 moderkort. Extra allt, inkl 10gig ethernet, thunderbolt och hej å hå.

Asus 3080 TUF med vattenblock.(org kylare finns)

Ett glatt gäng sata-ssd:er och ett par nvme:er.

En Dual D5 pump som driver en extern 3x360 radiator från Phobya.

Där är lite blingbling i burken också och sida i plexi så vill man ha rainbow-puke kan man få det.

Ett ordentligt Firewire 800-kort i med TI-kretsar. Pga av ljudinterfacet.. Mer nedan.

Har arbetat som musikstudiodator ett par år men får inte någon särskild kärlek på den fronten då jag mestadels sadlat om.

Har även ett Apollo Quad Firewire audiointerface, hence firewirekortet. Det finns kompatibla thunderbolt-expansionskort till det här interfacet. Har köpt några extra pluggar till den och allt migreras såklart vid ägarbyte.

Vill checka om det är något som någon är intresserad av och för hur mycket, alternativt om man kan tänka sig att byta mot en laptop med ett rtx 4080 i eller motsvarande.

Den är rätt rätt otymplig och så pga radiator och den är nog väldigt svår att skicka, även om burken i sig är ganska nätt.

Säljer hur och när jag vill om det är rimligt och najs för jag måste kunna skaffa ett substitut till den.

Om det blir någon deal kan jag slänga med en Mackie Big Knob också om man är pepp.

Tack sålänge 👍

