Högtalare?

Högtalare?

Det är något som jag glömde att fråga när jag skapade tråden om min nya bygge.

Vilka rekommenderar ni?

Inga dyra eller stora grejer. Mest för spelandet samt redigering av video.

Om du förtydligar med en budget och max storlek på högtalarna så blir det enklare för folk att komma med förslag. Vad som är inte för dyrt eller för stort är väldigt subjektivt.

