Dator/AW3423DWF/Xbox OG

Hallå där!

Säljer min andra dator (utan GPU) samt en Alienware AW3423DWF Ultrawide bildskärm och ett Xbox OG.

Dator (utan GPU) budstart: 2500kr

- CPU: Ryzen 5 5600x

- RAM: 32gb (kan kolla upp modell vid intresse)

- Mobo: Oklart men kan kolla upp

- PSU: Corsair RM850x 2021

- Chassi: Zalman Z1 Iceberg

- SSD: Intenso 500gb Nvme

Ställ gärna frågor ifall ni undrar något (:

AW3423DWF budstart: 3000kr

- Fungerar felfritt, inga döda pixlar osv.

- Införskaffades i år och kvitto finns från Inet

Xbox OG (chippat) budstart: 500kr

- Har ersatt original HDD med en modern SATA med 500gb space.

- Minns inte vilket chip det var som är installerat men kan kolla upp det vid intresse.

- Finns en handfull spel redan installerade, och flera kan installeras med en USB (adapter medföljer såklart)

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.

//Simon

Läs hela annonsen här