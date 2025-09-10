Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dator/AW3423DWF/Xbox OG

1
Hallå där!

Säljer min andra dator (utan GPU) samt en Alienware AW3423DWF Ultrawide bildskärm och ett Xbox OG.

Dator (utan GPU) budstart: 2500kr
- CPU: Ryzen 5 5600x
- RAM: 32gb (kan kolla upp modell vid intresse)
- Mobo: Oklart men kan kolla upp
- PSU: Corsair RM850x 2021
- Chassi: Zalman Z1 Iceberg
- SSD: Intenso 500gb Nvme
Ställ gärna frågor ifall ni undrar något (:

AW3423DWF budstart: 3000kr
- Fungerar felfritt, inga döda pixlar osv.
- Införskaffades i år och kvitto finns från Inet

Xbox OG (chippat) budstart: 500kr
- Har ersatt original HDD med en modern SATA med 500gb space.
- Minns inte vilket chip det var som är installerat men kan kolla upp det vid intresse.
- Finns en handfull spel redan installerade, och flera kan installeras med en USB (adapter medföljer såklart)

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.

//Simon

3000 för skärmen

1
