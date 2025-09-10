Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Hur kopplar jag routern rätt? (Telia hem)

Hur kopplar jag routern rätt? (Telia hem)

Hallå där!

Jag har nyligen köpt 2st Asus Zenwifi BT8 och tanken är att det skall finnas en på nedanvåningen där mainuttaget finns och ett på kontoret på övervåningen. Har telia i Hemmet med Telias senaste router.

Nu undrar jag, hur skall jag koppla allt? Har ju fiber i dagsläget med Telias senaste router. Skall jag då bara koppla bort telias router och ersätta denna med 1x Asus.

Men den Asus som skall finnas på övervåningen, hur kopplar jag denna till Asus:en på nedanvåningen? Är det bara att ansluta som vanlig wifi, eller måste det finnas nätverkskabel mellan dessa två?

Uppskattar all hjälp

Nr 1 ja. Du byter bara bort telia routern o kopplar in asus.

Nr2
Det bästa är självklart att koppla med nätverkskabel mellan enheterna.
Sen går du in i asus noden som ska agera AP o ställer den på AP läge. Eller du kan ställa in den i ap läge innan du kopplar in den.
Blir inge bra med wifi mellan dom utan om du har möjlighet, använd kabel.

Nr 1 ja. Du byter bara bort telia routern o kopplar in asus.

Nr2
Det bästa är självklart att koppla med nätverkskabel mellan enheterna.
Sen går du in i asus noden som ska agera AP o ställer den på AP läge. Eller du kan ställa in den i ap läge innan du kopplar in den.
Blir inge bra med wifi mellan dom utan om du har möjlighet, använd kabel.

Tack fina för snabbt svar.

Jag antar med AP så menar du den primära routern som finns på nedanvåningen?

Sedan så om jag skall använda nätverkskabel så krävs det att dra den från vardagsrummet på nedanvåningen upp till kontoret på övervåningen, så ca 20-30m kabel, vet inte hur smidigt det lär bli, så lär nog testa wifi främst.

Hallå där!

Jag har nyligen köpt 2st Asus Zenwifi BT8 och tanken är att det skall finnas en på nedanvåningen där mainuttaget finns och ett på kontoret på övervåningen. Har telia i Hemmet med Telias senaste router.

Nu undrar jag, hur skall jag koppla allt? Har ju fiber i dagsläget med Telias senaste router. Skall jag då bara koppla bort telias router och ersätta denna med 1x Asus.

Men den Asus som skall finnas på övervåningen, hur kopplar jag denna till Asus:en på nedanvåningen? Är det bara att ansluta som vanlig wifi, eller måste det finnas nätverkskabel mellan dessa två?

Uppskattar all hjälp

Du behöver förstå hur nätverket är draget i väggarna och vad ”mainuttaget” egentligen är för att kunna utnyttja befintligt kablage på ”rätt” sätt.

Identifiera punkten där internet kommer in i bostaden och hur det är tänkt att det ska distribueras till uttagen i bostaden. Ta bilder och lägg upp om du vill ha chans att få hjälp.

Manualen har en relativt pedagogisk bild på hur du kopplar huvudroutern i kapitel 2A och 2B. Modemet på bilden avser avlämningspunkten där internet kommer in, som kopplas till 2.5G WAN-porten. Ja, du vill troligen koppla bort Telia-routern och ersätta den med 1xAsus.

Tyvärr är manualen kass på att förklara detaljerna om hur man ska koppla in sekundärnoden som satts i AP- eller meshnod-lägena. Antagligen fungerar alla portarna på sekundärnoden kopplad till 2.5G LAN-porten på huvudroutern, jag hade testat WAN 2.5G först. Förslagsvis ringer du Telia och frågar om du inte får det att fungera. Du kan testa detta i samma rum, innan du blandar in kablarna i väggarna, speciellt i AP-läge.

Tack fina för snabbt svar.

Jag antar med AP så menar du den primära routern som finns på nedanvåningen?

Sedan så om jag skall använda nätverkskabel så krävs det att dra den från vardagsrummet på nedanvåningen upp till kontoret på övervåningen, så ca 20-30m kabel, vet inte hur smidigt det lär bli, så lär nog testa wifi främst.

nej, den som ska agera AP (Access point) är den sekundära enheten. Den primära ska agera alla andra tjänster (router, dhcp, brandvägg, ap osv) medans den sekundära bara kommer ha rollen som accesspunkt.

Så här ska det kopplas:

Tjänstefördelaren (inkommande bredband) -> Primära BT8 -> Sekundära BT8

Ingenting annat (IPTV undantaget) ska vara anslutet till tjänstefördelaren, så om du har något mer än Telia-routern ansluten dit idag så får du åtgärda det först. Sedan kopplar du som jag skrev ovan.

Det bästa är förstås att använda nätverkskabel mellan dina två BT8 men du kan köra via WiFi. Du får garanterat mycket sämre prestanda så du får själv avgöra om det duger eller inte.

Den första BT8 ska konfigureras som router. Den andra ska konfigureras som Accesspunkt med AiMesh.

Du behöver förstå hur nätverket är draget i väggarna och vad ”mainuttaget” egentligen är för att kunna utnyttja befintligt kablage på ”rätt” sätt.

Identifiera punkten där internet kommer in i bostaden och hur det är tänkt att det ska distribueras till uttagen i bostaden. Ta bilder och lägg upp om du vill ha chans att få hjälp.

Manualen har en relativt pedagogisk bild på hur du kopplar huvudroutern i kapitel 2A och 2B. Modemet på bilden avser avlämningspunkten där internet kommer in, som kopplas till 2.5G WAN-porten. Ja, du vill troligen koppla bort Telia-routern och ersätta den med 1xAsus.

Tyvärr är manualen kass på att förklara detaljerna om hur man ska koppla in sekundärnoden som satts i AP- eller meshnod-lägena. Antagligen fungerar alla portarna på sekundärnoden kopplad till 2.5G LAN-porten på huvudroutern, jag hade testat WAN 2.5G först. Förslagsvis ringer du Telia och frågar om du inte får det att fungera. Du kan testa detta i samma rum, innan du blandar in kablarna i väggarna, speciellt i AP-läge.

Så här ser det ut i hemmet. Bild nr 1 är precis vid entrén i hallen. Bild nr 2 är i vardagsrummet:

1:

2:

