Hur kopplar jag routern rätt? (Telia hem)

Du behöver förstå hur nätverket är draget i väggarna och vad ”mainuttaget” egentligen är för att kunna utnyttja befintligt kablage på ”rätt” sätt.
Identifiera punkten där internet kommer in i bostaden och hur det är tänkt att det ska distribueras till uttagen i bostaden. Ta bilder och lägg upp om du vill ha chans att få hjälp.
Manualen har en relativt pedagogisk bild på hur du kopplar huvudroutern i kapitel 2A och 2B. Modemet på bilden avser avlämningspunkten där internet kommer in, som kopplas till 2.5G WAN-porten. Ja, du vill troligen koppla bort Telia-routern och ersätta den med 1xAsus.
Tyvärr är manualen kass på att förklara detaljerna om hur man ska koppla in sekundärnoden som satts i AP- eller meshnod-lägena. Antagligen fungerar alla portarna på sekundärnoden kopplad till 2.5G LAN-porten på huvudroutern, jag hade testat WAN 2.5G först. Förslagsvis ringer du Telia och frågar om du inte får det att fungera. Du kan testa detta i samma rum, innan du blandar in kablarna i väggarna, speciellt i AP-läge.