Hur kopplar jag routern rätt? (Telia hem)

Hallå där!

Jag har nyligen köpt 2st Asus Zenwifi BT8 och tanken är att det skall finnas en på nedanvåningen där mainuttaget finns och ett på kontoret på övervåningen. Har telia i Hemmet med Telias senaste router.

Nu undrar jag, hur skall jag koppla allt? Har ju fiber i dagsläget med Telias senaste router. Skall jag då bara koppla bort telias router och ersätta denna med 1x Asus.

Men den Asus som skall finnas på övervåningen, hur kopplar jag denna till Asus:en på nedanvåningen? Är det bara att ansluta som vanlig wifi, eller måste det finnas nätverkskabel mellan dessa två?

Uppskattar all hjälp