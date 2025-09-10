Tradera bedrägeri ?

Jag bjöd på ett ps4 pro igår slutade buda för det kändes som någon trissa up priset säljaren var från malmö och han som vann budet var från malmö med kan ju vara så att dom inte känner varandra för malmö är en stor stad men när jag kolla idag om någon nytt ps4 pro hade lagts ut så var samma ps4 pro ute igen på auktion kan vara att köparen ångra sig direkt men min magkänsla säger att det inte är så vad tror ni ?

första annonsen https://www.tradera.com/item/344248/690610929/playstation-4-p...

nya annonsen https://www.tradera.com/item/344248/691707770/playstation-4-p...

Har skickat in annonsen för granskning så låter tradera avgöra det

