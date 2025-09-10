Tradera bedrägeri ?
rwkk
Medlem ★
●
Senast redigerat
wargreymon
Medlem ★
●
Jag bjöd på ett ps4 pro igår slutade buda för det kändes som någon trissa up priset säljaren var från malmö och han som vann budet var från malmö med kan ju vara så att dom inte känner varandra för malmö är en stor stad men när jag kolla idag om någon nytt ps4 pro hade lagts ut så var samma ps4 pro ute igen på auktion kan vara att köparen ångra sig direkt men min magkänsla säger att det inte är så vad tror ni ?
första annonsen https://www.tradera.com/item/344248/690610929/playstation-4-p...
nya annonsen https://www.tradera.com/item/344248/691707770/playstation-4-p...
Har skickat in annonsen för granskning så låter tradera avgöra det
MVH Rolle
Samma person som budat näst högst på två andra av säljarens avslutade sålda annonser så dina misstankar är nog inte felplacerade.
De verkar också tycka om att lämna negativt omdömen på säljare.
Du kan ju se om samma budar upp igen på nya annonsen. Vill man ha en vara för ett pris man vet om ser jag själv inte upptrissning som ett stort problem (det blir ju mer som en gratis version av "reservationspris") men jag själv håller mig borta från säljare när jag ser röda flaggor.
Ser definitivt ut som en bulvan. Samma person "vann" mutterdragare och sedan var den ute igen och personen budar igen.
såg även att han gjort samma på datorn som är uppe igen men tror inte tradera kommer göra något för dom tjänar fortfarande pengar på avgifterna dom får även fast det är emot deras policy
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.