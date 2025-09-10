Iphone 17 - Blir det uppgradering för dig?

Det är nytt år och Apple har presenterat sina mest kraftfulla Iphone-enheter någonsin. I år var det lite speciellt då företaget visade upp ryktade Iphone 17 Air med en tjocklek på 5,6 mm. Annars var det lite mer av samma som vi kan förvänta oss av Apples årliga mobilshow. Highlightsen har ni nedan:

iPhone Air – ny modell, bara 5,6 mm tunn, titan­chassi, 6,5" Super Retina XDR 120 Hz, A19 Pro-chip, 48 MP-kamera. Pris: från 13 990 kr

iPhone 17 Pro/Pro Max – A19 Pro-chip med vapor chamber-kylning, trippel 48 MP-kameror med upp till 8× optisk zoom, skärm på upp till 3 000 nit. Pris: från 14 990 kr till 28 995 kronor

iPhone 17: Endast 6,3" med 120 Hz, A19-chip, 48 MP Dual Fusion-kamera, 18 MP front. Pris från 10 990 kr.

Nya nätverkschip: N1 med stöd för Wi-Fi 7, Bluetooth 6 och Thread.

iOS 26 med Apple Intelligence – smartare Siri, AI-redigering, generativ text och bild direkt i mobilen.

Tillbehör:

AirPods Pro 3 med brusreducering, realtidsöversättning och pulsmätning.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 och SE 3 med fokus på hälsa, blodtryck och längre batteritid.

Samtliga grejer kommer gå att förboka från och med fredag, 12 september, och lansering sker 19 september.

Så, vad tycker du om showen? Blev det några överraskningar? Kommer du uppgradera till någon av modellerna? Varför, varför inte? Dela med dig i tråden!