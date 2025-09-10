Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Iphone 17 - Blir det uppgradering för dig?

1
Skriv svar
Permalänk
Redaktion
Chefredaktör

Iphone 17 - Blir det uppgradering för dig?

Det är nytt år och Apple har presenterat sina mest kraftfulla Iphone-enheter någonsin. I år var det lite speciellt då företaget visade upp ryktade Iphone 17 Air med en tjocklek på 5,6 mm. Annars var det lite mer av samma som vi kan förvänta oss av Apples årliga mobilshow. Highlightsen har ni nedan:

  • iPhone Air – ny modell, bara 5,6 mm tunn, titan­chassi, 6,5" Super Retina XDR 120 Hz, A19 Pro-chip, 48 MP-kamera. Pris: från 13 990 kr

  • iPhone 17 Pro/Pro Max – A19 Pro-chip med vapor chamber-kylning, trippel 48 MP-kameror med upp till 8× optisk zoom, skärm på upp till 3 000 nit. Pris: från 14 990 kr till 28 995 kronor

  • iPhone 17: Endast 6,3" med 120 Hz, A19-chip, 48 MP Dual Fusion-kamera, 18 MP front. Pris från 10 990 kr.

  • Nya nätverkschip: N1 med stöd för Wi-Fi 7, Bluetooth 6 och Thread.

  • iOS 26 med Apple Intelligence – smartare Siri, AI-redigering, generativ text och bild direkt i mobilen.

  • Tillbehör:

  • AirPods Pro 3 med brusreducering, realtidsöversättning och pulsmätning.

  • Apple Watch Series 11, Ultra 3 och SE 3 med fokus på hälsa, blodtryck och längre batteritid.

  • Samtliga grejer kommer gå att förboka från och med fredag, 12 september, och lansering sker 19 september.

Så, vad tycker du om showen? Blev det några överraskningar? Kommer du uppgradera till någon av modellerna? Varför, varför inte? Dela med dig i tråden!

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Enviro:

https://www.youtube.com/watch?v=31MbUHX7W8k

Det är nytt år och Apple har presenterat sina mest kraftfulla Iphone-enheter någonsin. I år var det lite speciellt då företaget visade upp ryktade Iphone 17 Air med en tjocklek på 5,6 mm. Annars var det lite mer av samma som vi kan förvänta oss av Apples årliga mobilshow. Highlightsen har ni nedan:

  • iPhone Air – ny modell, bara 5,6 mm tunn, titan­chassi, 6,5" Super Retina XDR 120 Hz, A19 Pro-chip, 48 MP-kamera. Pris: från 13 990 kr

  • iPhone 17 Pro/Pro Max – A19 Pro-chip med vapor chamber-kylning, trippel 48 MP-kameror med upp till 8× optisk zoom, skärm på upp till 3 000 nit. Pris: från 14 990 kr till 28 995 kronor

  • iPhone 17: Endast 6,3" med 120 Hz, A19-chip, 48 MP Dual Fusion-kamera, 18 MP front. Pris från 10 990 kr.

  • Nya nätverkschip: N1 med stöd för Wi-Fi 7, Bluetooth 6 och Thread.

  • iOS 19 med Apple Intelligence – smartare Siri, AI-redigering, generativ text och bild direkt i mobilen.

  • Tillbehör:

  • AirPods Pro 3 med brusreducering, realtidsöversättning och pulsmätning.

  • Apple Watch Series 11, Ultra 3 och SE 3 med fokus på hälsa, blodtryck och längre batteritid.

  • Samtliga grejer kommer gå att förboka från och med fredag, 12 september, och lansering sker 19 september.

Så, vad tycker du om showen? Blev det några överraskningar? Kommer du uppgradera till någon av modellerna? Varför, varför inte? Dela med dig i tråden!

Gå till inlägget

Nope. Fortfarande inte intresserad av iPhone

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har tidigare en iPhone 12 Mini. Visserligen 84% batterihälsa, så det är helt värdelöst att försöka leva med. Kan försvinna 15% efter 20min lyssnande av musik. Sneglar på 17 Pro Deep Blue, tycker den verkar vara fantastisk och kommer vara en galen uppgradering. Från 2227mAh till 4252 mAh är en rejäl uppgradering haha

Visa signatur

🡇

• 5800x3D • RTX 3060 •

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Blir att uppgradera till en 17 Pro Max, går från en iPhone 15. Vill ha en större skärm och bättre batteritid

Visa signatur

AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nope min 16 Pro Max får hålla sig några år till minst.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Snusfri

Nej.
Min Pixel 9 Pro XL är mer än tillräckligt bra.

Visa signatur

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kommer nog att gå från Pixel 7 Pro till en Iphone 17 Pro. Är trött på Pixels usla videoinspelning.
Får hoppas att jag kan vänja mig med iOS.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Kablash:

Kommer nog att gå från Pixel 7 Pro till en Iphone 17 Pro. Är trött på Pixels usla videoinspelning.
Får hoppas att jag kan vänja mig med iOS.

Gå till inlägget

Kul, jag kommer göra exakt samma byte. Fast jag tror jag kommer byta till standardmodellen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Dags att uppgradera för mig men är kluven... air eller pro/pro max. Air har lagom stor skärm (6.5) och jag antar att den känns fantastisk i handen men batteritid (om det nu ens är ett problem, spec:en säger 22h videostreaming, så borde ändå hålla en dag) och den enda kameran är väl vad jag tvekar om.

F.ö. trist att sverige-modellerna av pro har kvar sim-platsen = mindre batteri än us-modellen.

Kamera-bumpen är otroligt FUL både på Air och Pro, Steve Jobs hade ALDRIG låtit dom släppa dessa telefoner.

Airpods Pro 3 är ett givet köp också, använt mina Pro 2 dagligen sen release. Dessa går f.ö. att förbeställa redan nu.

Visa signatur

Amd o Apple

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Den stora överraskningen är ju helt klart att vanliga iPhone 17 fick ProMotion(10-120 Hz) och AOD som varit exklusivt till Pro-modellerna tidigare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns en möjlighet att jag skaffar en Iphone 17, för jobbet...
Men även som Privat är det en intressant telefon.

Visa signatur

Hårdvaru och mjukvaru intresserad

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Enviro:

iOS 19 med Apple Intelligence – smartare Siri, AI-redigering, generativ text och bild direkt i mobilen.

Gå till inlägget

iOS 26 tror jag det skall vara.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Som de senaste åren så är uppgraderingarna marginella eller syns/ helt enkelt inte vilket gör det onödigt. Priserna börjar bli uppåt väggarna också 15-29k
Idag finns det inget man inte kan göra med en betydligt billigare mobil, iallafall inget man bryr sig om.

Visa signatur

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

Idag finns det inget man inte kan göra med en betydligt billigare mobil, iallafall inget man bryr sig om.

Gå till inlägget

Jag tror det är viktigt att inte blanda ihop "man" med "jag". Jag kan tänka mig att det finns användningsområden där betydligt billigare telefoner inte räcker till eller fungerar tillräckligt väl.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Blir en uppgradering för mig, går från en iPhone 12 så känner att det är dags.
Står mellan basmodellen och Air, det beror nog helt på hur batteriet står sig på Air, får invänta reviews o se.
För övrigt är det nog 120hz jag ser mest fram emot med en uppgradering, mycket bra att det är inkluderad i alla modeller denna gång

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej, Apple är för låst, kontrollerat och styrt. En perfekt pensionärstelefon för de som inte behöver en Doro.

Visa signatur

▂▃▄▅▆▇█▓▒░PCMR░▒▓█▇▆▅▄▃▂

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det kan bli en uppgradering för mig ifall jag inte inväntar nästa generation.
Min 13 Mini har rätt dålig batteritid nu, så ibland behöver jag stödladda så den inte dör innan jag knappt ens är hemma från jobbet.

Denna gång blir det nog en Pro så man får lite zoom-möjligheter med kameran. Ibland har jag fått låna sambons 13 Pro Max så man fick lite mer zoom vid fotografering på semester.

Visa signatur

WS: 4770K, 16GB, 2x 960GB SSD, 1x 2TB SSD, RTX3070(deshrouded), CachyOS.
Behringer UM2, Sennheiser HD598, Antlion Modmic + XLR adapter.
SRV: 2600, 32GB, 500GB SSD, 2x 16TB HDD, Intel QUAD NIC, TrueNAS Scale.
SRV2: Raspberry Pi 4 4GB, 128GB SD, RPi-OS.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Viking

Älskar verkligen den orangea färgen! Men kan inte motivera en uppgradering från 16 Pro om inte Tre säljer de för 12kkr som förra året.

Visa signatur

RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det blir en IPhone 17 Pro Max Silver.
Blir en lagom uppgradering från en 14 Pro Max.

Har fortfarande 91% batterihälsa på nuvarande men känner att det är dags och byta upp sig.

Visa signatur

CPU Intel GPU Nvidia

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kanske ska testa iPhone igen... Ska beställa ny telefon i jobbet snart och Pixel 10 eller Samsung Galaxy S25 känns inte så lockande. Inte använt iPhone på 10 år men min bättre hälft gör.
Får ta en rejäl funderare om det är något jag kommer sakna, får också avvakta vad priset blir (har max 10800 att spendera, om telefoner kostar mer får jag lägga till mellanskillnaden).

Visa signatur

Solen i africa! Hjälp snabbt. Tävling i klassen!
Det var High noon.
Om solen i Africa en truckförare kommer från East till Weast på huvudvägen. och exact vid eqvatorn vid Africa. Landskapet är totalt slät. På en tidpunkt var solen så ett par telestolpar gjorde så att det blev skugga.
3 gissar jag på, men kan inte förklara?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Viking
Skrivet av glemmy:

Kanske ska testa iPhone igen... Ska beställa ny telefon i jobbet snart och Pixel 10 eller Samsung Galaxy S25 känns inte så lockande. Inte använt iPhone på 10 år men min bättre hälft gör.
Får ta en rejäl funderare om det är något jag kommer sakna, får också avvakta vad priset blir (har max 10800 att spendera, om telefoner kostar mer får jag lägga till mellanskillnaden).

Gå till inlägget

iPhone 17 kostar 10995kr: https://www.apple.com/se/iphone/

Visa signatur

RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Frågan är vilken färg på Air det blir, gillar naturlig titan på nuvarande telefon och undrar om den guldiga Air också kommer se kallare ut IRL. Just nu är det enda jag vet att jag inte vill ha svart, svåra beslut…

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar