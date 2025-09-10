Datorköp 12-18k. När hur och vart

Jag funderar på att köpa en ny dator i prisklassen 12 –18k och är osäker på om jag ska köpa en färdigbyggd från tex Inet eller liknade aktörer, eller om jag ska välja ut delar och låta dem bygga datorn åt mig. Jag är inte intresserad av att bygga den själv.

​Min nuvarande dator är sex år gammal, så jag har dålig koll på vad som gäller för dagens grafikkort och andra komponenter. Målet är att kunna spela det Borderlands 4 ha den i några år

​Eftersom jag inte har bråttom funderar jag på om det kan vara värt att vänta på eventuella erbjudanden till Black Friday.

Vad tror ni? Är tacksam för alla svar!:)