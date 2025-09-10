Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Veckans fråga: Vad kostade din musmatta?

Veckans fråga: Vad kostade din musmatta?

Kör du en gratis reklamlapp som följde med Dell-datorn, eller blir det en nanoimpregnerad glasskiva?

Direkt på bordet...

Har en IceMat som jag nog fan haft bortåt 15-20 år nu.

Logitech G PowerPlay för 1 139 spänn. Sex år senare funkar den fortfarande hur bra som helst.

Logitech G PowerPlay för 1 139 spänn. Sex år senare funkar den fortfarande hur bra som helst.

Samma här, fast fick den på någon rea för 1000kr

Kör med nån musmatta som följde med ett grafikkort för några år sen. Så 0kr.

Trots att jag är ganska petig när det gäller musmattor tror jag att jag aldrig har betalat för en.

Två av tre mattor är köpta, en gåva.

ASUS ROG Sheath för 99kr på Inet Swec stream.
SweClockers Hexagon XXL Musmatta för 299kr.
NZXT (minns ej modell) gåva på Moderskeppet3

+Logitech power play 2 för 699kr på Inet Megaklick

Några olika Artisan i storlek XL.
749-849kr/st
Dom är fantastiskt bra.

Kör med en SweC-matta modell medium. Funkar bra i många år nu..

Fick ta 1200+ för jag har tre mattor.
Logitech Powerplay i botten, en HyperX 90x40 (eller vad måttet nu är) och toppar det med en Func 1030XL

Några olika Artisan i storlek XL.
749-849kr/st
Dom är fantastiskt bra.

Har velat köpa lite olika Artisans, men det känns som om de så ofta är slut i just den storlek eller modell jag vill ha, var brukar du köpa dem?

Jobbet konkade 2009, tog min bordsgrannes när vi bar ut saker på gatan.

Har velat köpa lite olika Artisans, men det känns som om de så ofta är slut i just den storlek eller modell jag vill ha, var brukar du köpa dem?

Första importerade jag från dem direkt vill jag minnas men alla efter den första har jag köpt på maxgaming
https://www.maxgaming.se/sv/artisan
https://www.maxgaming.se/sv/artisan

Min var ganska dyr. Köpte en från Linus Tech Tips för ett par år sen, eftersom det var den enda jag hittade som inte bara var bred utan också djup nog för mitt tycke (100x60 cm). Tror det landade på runt 700 kr med frakt och moms inräknat

"SweClockers Hexagon Pad (fri frakt!)" - December 2019! Röstade på 200-349 spannet för jag hade glömt hur dyr den var men skulle lagt mig i 500-649 såg jag efteråt 😁

Kirby från mynintendo store, beställde nåt spel och kvitterade ut ett gäng gratisprylar så det blev fri frakt, värt att göra nån gång om året om man samlar poäng varje vecka för lite random skoj merch.

Jag köpte en DELTACO Gaming Musmatta XL RGB.. en väldigt dåligt köp.. köpte den 2025-02-12 och den lyser knappt längre...

köpte den för 290:-

Förr spelade väl musmattan mindre roll när alla möss hade en kula som fick pekaren att röra sig. Nu med en optisk eller laser så förstår jag att du behöver något som faktiskt fyller den funktionen att kunna läsa av ytan osv.

SweClockers Hexagon XXL Musmatta för 299kr.

449kr, 1200x600.

Direkt på bordet...

Precis! Vad tillför mattan förutom sämre glid? Känns som en relik från tiden det fanns bollar som behövde lite motstånd eller de första optiska som var kassa rent generellt.

Disclaimer: spelar inte tävlingsinriktade FPS, kanske de tillför något där?

Min Corepad Magna glasskiva är snart 20 år. Minns inte vad den kostade men troligen inom spannet 350-499.

Jag har en hel mängd musmattor. De jag använder mest är två Varmilo-varianter på 900x400 som kostade runt 150kr på rea. Men har en rad andra, däribland en svindyr Skypad i glas som jag köpte för 43kr från Bezos...

29.90 på Biltema tror jag det var. Allt över 40kr är överpris för en normalstor musmatta

Använder en ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Fånigt namn men den är riktigt bra. Mycket bättre än vad jag använt tidigare. Har använt diverse steel series qck genom åren.

Två av tre mattor är köpta, en gåva.

ASUS ROG Sheath för 99kr på Inet Swec stream.
SweClockers Hexagon XXL Musmatta för 299kr.
NZXT (minns ej modell) gåva på Moderskeppet3

+Logitech power play 2 för 699kr på Inet Megaklick

Kom på att jag även har den här skönheten i nödfall när man är på språng 😅

10 kronor st.

399 för min "Musmatta". Helst lägger jag inte mer än typ 299. Men för den här skönheten är jag helt klart redo att dra på spenderarbrallorna.

299:- kostade min.

Om nån säger att de kör med en sån här fortfarande så är det min idol (nåja). Den som vet, den vet!

