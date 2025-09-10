Wifi problem på Samsung S25 mobil

halojoy
Medlem ★
●
Visa signatur
Core i9 13900K, Geforce GTX 650 Ti, 750W, ASUS Prime Z790, Arctic Liquid Freezer III 360, 32GB, Samsung Pro 990 1TB
Jag kan inte få igång Wifi på min Samsung S25 mobil.
När jag trycker på ett Wifi nätverk så frågas det efter ett lösenord.
Men jag har inget lösenord och vet inte hur jag får tag i ett sådant.
Tacksam för detaljerat svar.
Hur gör jag?
Core i9 13900K, Geforce GTX 650 Ti, 750W, ASUS Prime Z790, Arctic Liquid Freezer III 360, 32GB, Samsung Pro 990 1TB
Det finns öppa wifi på tex flygplatser och restauranger, då behövs inga lösenord (men det kommer också med vissa risker naturligtvis).
För de allra flesta wifi-nät så krävs dock lösenord.
Är du hemma, eller var försöker du ansluta menar du?
(och detta har ingenting med din S25 att göra tänker jag, lösenord behöver oavsett enhet du försöker ansluta)
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.