Wifi problem på Samsung S25 mobil

Det finns öppa wifi på tex flygplatser och restauranger, då behövs inga lösenord (men det kommer också med vissa risker naturligtvis).

För de allra flesta wifi-nät så krävs dock lösenord.

Är du hemma, eller var försöker du ansluta menar du?

(och detta har ingenting med din S25 att göra tänker jag, lösenord behöver oavsett enhet du försöker ansluta)