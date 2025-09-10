Köptips till en rookie på begagnad eller ny projektor

Tjenare,

Jag har forskat lite i det här med projektorer och nu har jag fått en 124" duk (tror jag iaf. 3m bred) och familjen skriker efter ett biorum... det innebär ju att jag då måste fixa detta utöver allt annat. Jag tycker det är intressant men orkar inte släktforska i allt som skall utföras då man är ägare till en 70-tals kåk och får agera allt mellan snickare till civil ekonom.

Det finns många aspekter att tänka på när det kommer till köp av projektor och mina krav är inte stora. Jag vill dock inte heller känna mig för snopen efter köp.

Har hittat en Panasonic PT-AE3000E som nästan matchar mina tapetserade källardörrar från 70-talet i ålder för strax över 1000-lappen med en reservdelsmaskin, extra lampor och filter. Det borde vad jag känner iaf vara en helt okej maskin att ha som prova på grej för att vid ett senare tillfälle investera runt 10k för en ordentlig en om familjen nyttjar "bion". Tanken är då att även köpa till en Android dongel med kontroll.

Eller skall jag bara bita i det sura äpplet och investera direkt då budgeten på 5-10k finns men lägger den hellre på dräneringen av huset?

Några tips därute på en maskin som lämpar sig eller vilka är dom heta maskinerna idag?

Tack på förhand för svar och jag hoppas jag får svar som sparkar mig i rätt riktning iaf!