RX 7800 XT + Vs Code = crash

Har ett lite udda problem som jag inte får bukt med. Efter jag kört vissa applikationer (Vs Code bla.) crashar nästa samtliga spel vid uppstart. Unreal Engine spel klagar på att det inte finns något minne i GPU, andra crashar bara till desktop. En reboot är det enda sättet att bli av med det hela. Har provat Windows Key + Ctrl + Shift + B som enligt utsago ska tömma GPU minnet, men resultatet blir det samma.

Någon som har några stalltips om vad detta kan bero på, och/eller hur man kan fixa det hela?

32GB RAM

AMD RX 7800 XT

AMD Ryzen 5 9600X