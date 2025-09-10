Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

RX 7800 XT + Vs Code = crash

RX 7800 XT + Vs Code = crash

Har ett lite udda problem som jag inte får bukt med. Efter jag kört vissa applikationer (Vs Code bla.) crashar nästa samtliga spel vid uppstart. Unreal Engine spel klagar på att det inte finns något minne i GPU, andra crashar bara till desktop. En reboot är det enda sättet att bli av med det hela. Har provat Windows Key + Ctrl + Shift + B som enligt utsago ska tömma GPU minnet, men resultatet blir det samma.

Någon som har några stalltips om vad detta kan bero på, och/eller hur man kan fixa det hela?

32GB RAM
AMD RX 7800 XT
AMD Ryzen 5 9600X

https://www.boardgame-news.com/

VS Code bl.a.? Vilka är de andra applikationerna?

Vilken drivrutinsversion kör du för grafikkortet? Testat andra?

Ligger det någon cryptominer som du råkat installera som vs code extension och tuggar GPU?

Om du kör windows kan du göra CTRL + Shift + Esc, välj fliken prestanda och välj GPU i nya vyn.

Om det beror på VS Code så är det antagligen pga något extension. Det hela låter dock konstigt, nyligen fått en Windows uppdatering? Nya drivrutiner till grafikkortet? Kör du spel som fått korrupt shader cache så kan det också ge detta fel, alltid samma spel?

Skrivet av shugge:

VS Code bl.a.? Vilka är de andra applikationerna?

Vilken drivrutinsversion kör du för grafikkortet? Testat andra?

Visual Studio också, och vsCode, rätt säker på att det är andra också även om jag inte kan komma på nått just nu.
AMD Driver 25.8.1 ... har uppdaterat några gånger, detta problem har funnits ett tag

Skrivet av Ernesto:

Ligger det någon cryptominer som du råkat installera som vs code extension och tuggar GPU?

Om du kör windows kan du göra CTRL + Shift + Esc, välj fliken prestanda och välj GPU i nya vyn.

MMm.. tänkte också något dylikt men GPU ligger på 0-2% även med vs code igång.

Skrivet av mechersmith:

Om det beror på VS Code så är det antagligen pga något extension. Det hela låter dock konstigt, nyligen fått en Windows uppdatering? Nya drivrutiner till grafikkortet? Kör du spel som fått korrupt shader cache så kan det också ge detta fel, alltid samma spel?

Nej det är inte samma spel, det är typ "alla" spel som är hyfsat nya. Det äldsta jag kan komma på är Civiliazation 5 och de nyaste är alla Unreal 5 spel (Satisfactory, tex). Samt spel därimellan typ Warhammer 1, 2, 3 osv.

https://www.boardgame-news.com/

