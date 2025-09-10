Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

9800x3D är 88 grader vid start - datorn stängs av

1
Hej!

Jag installerade nytt moderkort (TUF GAMING A620M-PLUS WIFI), RAM (Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 6000Mhz) och CPU (9800x3D) igår. När jag startade datorn så stängdes den plötsligt av ca en minut efter att Windows hade startats. Jag startade den på nytt men samma sak hände. Lyckades hinna ladda ner Core Temp och såg då att CPU:n låg på 88 grader vid uppstart.

Efter att ha inaktiverat samtliga autostartappar lyckades jag hålla datorn igång men temperaturen sjönk aldrig lägre än 57 grader, vilket känns mycket för "idle". Eftersom jag lyckades hålla den igång genom att inaktivera autostartappar (minskad CPU-belastning) så tycker jag att det känns som att datorn stängs av pga att CPU:n är för varm.

Min fundering är om det beror på att min kylare är för svag. Min PSU är en ASUS TUF Gaming 850W Gold ATX 3.1 vilket borde räcka för en 9800x3D plus 5070 Ti (eller?). Däremot är kylaren en Allied AirFoil (datorn var från början prebuilt med en Ryzen 5 5600) och jag kan inte hitta någon information om dess kylningskapacitet.

Tror ni att jag har rätt i min tanke att det är kylaren som är problemet? Jag är helt ny i datorbyggande men tänker att 88 grader vid relativt låg belastning borde vara för högt.

Det är för högt, är du 100 på att kylaren sitter som den ska mot processorn? Bytte du kylpasta när du satt dit den nya?

9000-serien är sjukt varma i IDLE. Min 9600x ligger på 45-55 grader i Idle och snuddar ibland upp på 60 grader trots att jag inget tycker mig göra. Sen är den ner till 35 ibland så då antar jag att bakgrundsprocesser inte körs alls.

Finns två trådar om just värmen i idle.

Men ja, det låter som att kylaren kan vara problemet.

Du är förmodligen inne på rätt spår gällande att det är tempen som gör att datorn stänger av sig.

Applicerade du ny kylpasta mellan cpu och kylare när du monterade den nya cpu:n?

Är kylaren ordentligt monterad? Dvs den går inte att vicka på så som den sitter nu?

Hur ser kylaren ut? Och hur är den fäst?
Det låter som om den har dålig kontakt. Även en för svag kylare borde klara av det lilla som den inte gör.
Om den är liten nog att den är på gränsen att orka med en Ryzen 5600 så kan det dock vara att den bara är alldeles för klen.

Låter som att du monterat någon oem kylare avsedd för en cpu på upp till 65w tdp.

Så att den inte fixar kyla upp till ~100+W tdp är inte så konstigt.

Hitta ingen info om kylaren alls så tippar på nån bare minimum oem lösning iom att du skriver att du byggt om i en oem dator.

Tack för svaren! Jag applicerade kylpasta men det är första gången jag har gjort det så det är möjligt att det inte blev helt optimalt. Kylaren sitter ordentligt och går inte att vicka på.

Jag har mejlat Allied Gaming för att se om de kan ge svar på kylarens effektivitet. Får testa att applicera kylpastan på nytt ikväll men kanske passar på att köpa en ordentlig kylare på väg hem från jobbet ändå.

Om någon här sitter med en 9800x3D och har tips på en passande luftkylare så tar jag gärna emot det!

Även om det är en liten ineffektiv kylare så bör tempsen absolut inte vara så höga direkt vid uppstart och idle. Det är typ hur mitt 7600x betedde sig utan någon kylare alls...

Nästintill garanterat fel på hur kylaren/kylpastan är felsatt, även om en svag kylare samt riktigt billigt moderkort som du har också stjälper.

För luftkylare till bra pris så är ju Thermalright Peerless Assassin eller Phantom Spirit bra och populära val. Även ID-Cooling FROZN A620 Pro bör duga men är inte så mycket billigare längre med frakt inräknat.

Min ligger på 34c idle/lättare spel film och ca 56c vid spel. Så nja, det stämmer inte riktigt. (Luftkylare)

Finns flera trådar, artiklar och förklaringar på nätet.

Såklart kan man ha lägre temps med någon form av monsterkylare eller liknande, men om man läser på nätet så är detta också något som lyfts i vissa recensioner. Kan såklart vara tillverkningsfel hos AMD och du haft tur/jag otur.

Tack för tipsen!

Ja, moderkortet är nog inte det bästa, men så länge det funkar med processorn så får det duga för tillfället. Får väl kika på att undervolta processorn något om det skulle bli problem tillsammans moderkortet också.

Jag har en 9800X3D som jag kör en Arctic Liquid Freezer 3 280 på och min idle (tctl/tdie) runt 39-42 grader och på max såg jag 80 under cinebench 2024 multicore. I spel hör jag inte fläktarna gå upp mer än de första sekunderna jag startar spelet, eller om jag kör Starfield, då verkar det som att fläktarna går upp lite men det var innan jag fixade till min kurva. Tror den ligger på mellan 50-60 grader i spel.

Jag kör PBO och sen -20 på kurva alla kärnor. Kan förövrigt rekommendera den kylaren, i alla fall om du hittar den för runt 600-700 kronor. Väldigt lätt att montera på och under 60-70% så hör jag inte fläktar eller pumpen.

Och när folk skriver att deras ligger på x grader i idle så får de gärna tala om vart de utläser det ifrån. Är det Tctl/Tdie, CPU Die eller CPU CCD1? Det är inte lätt att jämföra med andra om man inte jämför samma sak.

Jag har en Arctic liquid freezer II 360 och de temps jag tittar på är de jag hittar i HW Info. Har också NZXTs CAM där jag inte vet vad CPU-temp är mätt på men även där kollar jag.

Kör dock inte någon undervolt så det kanske är värt att testa. Vart gör du det? Adrenaline?

Min verkar sitta runt 38-50 med varierande bruk, har inte hunnit stresstest ännu då jag installerade den häromdan, värt att notera är att jag köpte en Thermalright contact frame för am5 som sitter under ett dh15.

Låter som att det är kylaren som är klen eller får ej kontakt, men det förklarar inte dina krascher helt.

Kan återkomma med mina thermals på mitt bygge lite senare mot kvällen som referens.

7000-serien gick varmt, och 9000-serien kan bli varma, men tycker inte att det är något ormiligt/extremt över dem.
Har inte kollat idle på länge, men tyvker nog att både min 3900X, 5950X och 5800X3D gick varmare än min nuvarande 9800X3D.
Jag kör visserligen med en NH-D15 i ett öppet chassi, men kör enbart med mittenfläkten samt med LNA på den, så den är i princip alltid ljudlös.

Iom att du bytte moderkort: kolla så du monterat kylaren korrekt med kylpasta och bra kontakt.

Fick svar från Allied Gaming nu som även de rekommenderar mig att byta kylare så så får det bli! Får vara noggrann med kylpastan samtidigt och hoppas att det löser sig.

BIOS. Jag pillar aldrig på den typen av inställningar inne i Windows.

