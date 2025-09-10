9800x3D är 88 grader vid start - datorn stängs av

Hej!

Jag installerade nytt moderkort (TUF GAMING A620M-PLUS WIFI), RAM (Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 6000Mhz) och CPU (9800x3D) igår. När jag startade datorn så stängdes den plötsligt av ca en minut efter att Windows hade startats. Jag startade den på nytt men samma sak hände. Lyckades hinna ladda ner Core Temp och såg då att CPU:n låg på 88 grader vid uppstart.

Efter att ha inaktiverat samtliga autostartappar lyckades jag hålla datorn igång men temperaturen sjönk aldrig lägre än 57 grader, vilket känns mycket för "idle". Eftersom jag lyckades hålla den igång genom att inaktivera autostartappar (minskad CPU-belastning) så tycker jag att det känns som att datorn stängs av pga att CPU:n är för varm.

Min fundering är om det beror på att min kylare är för svag. Min PSU är en ASUS TUF Gaming 850W Gold ATX 3.1 vilket borde räcka för en 9800x3D plus 5070 Ti (eller?). Däremot är kylaren en Allied AirFoil (datorn var från början prebuilt med en Ryzen 5 5600) och jag kan inte hitta någon information om dess kylningskapacitet.

Tror ni att jag har rätt i min tanke att det är kylaren som är problemet? Jag är helt ny i datorbyggande men tänker att 88 grader vid relativt låg belastning borde vara för högt.