Spotify lanserar lossless-ljud - men drömläget kräver kabel

Melding Plague

Fyra år efter första smygtitten är FLAC äntligen här.

Läs hela artikeln här

Medlem

Äntligen. Kan inte vänta att lyssna på detta med mina AAC komprimerade airpods på bussen ;D

Speldator: Ryzen 5800X3D | In Win 301 | Asus 5070Ti Prime OC Laptop: Thinkpad E14 G2 4700U Övrigt: Simrace fantast.

Redaktion
Redaktör

Plötsligt händer det!

Medlem

Wow så det här släppts till alla utan någon extra kostnad alltså om jag förstår rätt?
Måste erkänna jag är milt chockad och glatt överraskad över det, även detta nu fortfarande ”bara” är 44KHz.

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Medlem

Borde inte vara några problem att köra den kvalitén via blåtand om man kör t.ex. LDAC? Kan dock kräva att man har developer mode i Android för att sätta vissa inställningar annars börjar den komprimera "vid behov". Men sitt still nära din telefon o det brukar inte vara några problem.

Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3

Medlem

Från artikeln: "men man stannar på CD-kvalitet, 24-bitars FLAC i 44,1 kHz"

Det där stämmer inte.
CD-kvalitet är 16-bitar 44,1 kHz.

Medlem

Viktigt att lagra sin FLAC på en SSD i audiofil-klass också - annars låter det inte lika bra.

We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Youtube | Spotify Playlists | Soft | Rapp | Rytm | Kött | Kalas |

Medlem

Wohoo, nu kan folk äntligen få sina placebokickar, som dom längtat!

https://www.artstation.com/gurratell

Keeper of Traditions

Fanns inte i min spotify-app än

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Medlem

Är det någon som vet om Lossless stöds i Spotifys Android TV-app?

Medlem
Skrivet av Brandx:

Från artikeln: "men man stannar på CD-kvalitet, 24-bitars FLAC i 44,1 kHz"

Det där stämmer inte.
CD-kvalitet är 16-bitar 44,1 kHz.

reagerade över precis samma XD

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Medlem

Tyvärr gör det ingen skillnad där det för mig personligen spelar som mest roll.
Enheter som stödjer Spotify Connect.
Alla förstärkare, högtalera etc med denna funktion stödjer inte ens högsta inställningen som finns idag. Så till vida att den inte går att aktivera.
Kanske finns något nytt på marknaden eller något jag annars missat, men så var det när jag djupdök runt 2022.
Otroligt frustrerande, enda lösningen för mig blev att köra med en NUC kopplad optisk mot förstärkaren.

Medlem

Hahahaha 96kHz, lovar att de flesta som anser sig behöva det har sin hörselgräns vid runt 10kHz i praktiken!

Har designat en ljudmätare där denna testades upp till 20 kHz, 18kHz fanns det några få som kunde höra med ansträngning (trots runt 94dB nivå på pipljuden vi testade med). Ingen hörde 20kHz, vissa slutade höra vid 8kHz. Innehållet i vanlig media har sällan några nämnvärda nivåer över 4kHz (i musik är det väl symbalerna i trummorna som i vissa fall har höga frekvenser, också där man lättast kan LÄRA sig höra skillnad på lossless och lossy komprimering).

CD-kvalite räcker gott och väl, iaf frekvensmässigt, har svårt att se att någon skulle klara av att höra skillnad på 16 och 24bit också i normal media/musik, men där har jag inte lika bra erfarenhet så väljer att inte uttala mig mer än så.

LP skivor är analoga om man vill ha det, finns nog massa saker som talar för att CD formatet dock i praktiken ger en mer korrekt bild av hur det lät vid inspelningstillfället. Speciellt om skivan har spelats några gånger.

Medlem
Skrivet av Gurrrra:

Wohoo, nu kan folk äntligen få sina placebokickar, som dom längtat!

Du kan ju dra ner kvalitén till botten i din Spotify-app eftersom ljudskillnader via högre bitrate och annan codec bara är placebo. Du sparar dessutom mängden data som går åt, win-win. Glöm inte att av-aktivera andra blåtand-protokoll förutom SBC så märker du definitivt ingen skillnad på den lägsta inställningen. Helt galet att folk tror sig höra skillnad.

/s

Medlem
Skrivet av Gurrrra:

Wohoo, nu kan folk äntligen få sina placebokickar, som dom längtat!

Gå till inlägget

Lyssnar man på högtalare som inte är inhandlade på biltema så hör man klart och tydligt skillnad... Men ja du ser väll inte skillnad på 240hz eller 60hz heller antar jag..

Gigabyte H55N-USB3 mini-ITX | i5 760 3Ghz | 4GB Corsair | XFX 7970 3GB
Lian Li PC-Q08 | Be quiet! Pure Power L8 630W | 27" Samsung S27B750 | Samsung 840EVO 120GB + 750GB HDD

Medlem
Skrivet av Cloudstone:

Viktigt att lagra sin FLAC på en SSD i audiofil-klass också - annars låter det inte lika bra.

Gå till inlägget

Du glömde kabeln att koppla ihop det hela...
https://www.sweclockers.com/nyhet/35875-forbattra-ljuduppleve...

Medlem
Skrivet av Cloudstone:

Viktigt att lagra sin FLAC på en SSD i audiofil-klass också - annars låter det inte lika bra.

Gå till inlägget

Haha!
Undrar om den kan kompensera för mitt sargade inneröra med viss hörselnedsättning på vissa frekvenser och tinnitus? 😆

Skrivet av skewgen:

Hahahaha 96kHz, lovar att de flesta som anser sig behöva det har sin hörselgräns vid runt 10kHz i praktiken!

Har designat en ljudmätare där denna testades upp till 20 kHz, 18kHz fanns det några få som kunde höra med ansträngning (trots runt 94dB nivå på pipljuden vi testade med). Ingen hörde 20kHz, vissa slutade höra vid 8kHz. Innehållet i vanlig media har sällan några nämnvärda nivåer över 4kHz (i musik är det väl symbalerna i trummorna som i vissa fall har höga frekvenser, också där man lättast kan LÄRA sig höra skillnad på lossless och lossy komprimering).

CD-kvalite räcker gott och väl, iaf frekvensmässigt, har svårt att se att någon skulle klara av att höra skillnad på 16 och 24bit också i normal media/musik, men där har jag inte lika bra erfarenhet så väljer att inte uttala mig mer än så.

LP skivor är analoga om man vill ha det, finns nog massa saker som talar för att CD formatet dock i praktiken ger en mer korrekt bild av hur det lät vid inspelningstillfället. Speciellt om skivan har spelats några gånger.

Så bra att du tar upp detta!

Vi har inte likadan hörsel allihop och det känns sällan som det tas med i diskussionen.
Vad som borde spela mest roll är om folk gjorde ett ordentligt hörseltest och sen få ljudutrustningen att anpassa uppspelningen efter audiogrammet. Kanske du inte behöver någon justering. Kanske behöver du.

Vet att det går att mata sin iPhone med ens audiogram och så blir uppspelningen anpassad efter det. Inget jag testat själv, men det låter smart. Kan tänka mig att många har lite lätt hörselnedsättning utan att veta om det. Framförallt om man utsätter sig för starkt och/eller långvarigt ljud över en viss volym utan att öronen får vila.

• Fractal Design North | ASUS ROG Strix B650E-F | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 GRE | 64 GB RAM | Windows 11
• Mac mini | M4 Pro | 48 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia
• MacBook Pro 14" | M2 Max | 96 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia

Hedersmedlem
Skrivet av Caoz:

Du kan ju dra ner kvalitén till botten i din Spotify-app eftersom ljudskillnader via högre bitrate och annan codec bara är placebo. Du sparar dessutom mängden data som går åt, win-win. Glöm inte att av-aktivera andra blåtand-protokoll förutom SBC så märker du definitivt ingen skillnad på den lägsta inställningen. Helt galet att folk tror sig höra skillnad.

/s

FLAC mot Vorbis ~160 kbps (påstås Spotify använda) kan potentiellt märkas, men knappast enormt. Har du gjort ABX-test (dvs äkta blindtest)?
För egen del kan jag lätt skilja på 128 kbps MP3 (LAME) och FLAC när jag byter fram och tillbaka, men skillnaderna är rejält små. Vid 192 kbps / V2 och uppåt är det för mig transparent, men jag kan absolut tro att man med svindyr utrustning kan märka skillnad även där.

24-bit mot 16-bit däremot är placebo, samma med 96/192/... kHz mot 44.1/48 kHz.
De gör nytta i studio och när man producerar, speciellt 24-bit kan göra mycket där, men inte för en slutgiltig master.
Ibland kan det bli skillnad på såna nedladdningar för att det mastrats annorlunda, men det skulle isåfall gå att släppa samma master i 16/44.1 och få samma slutresultat.

Förklaring och demo av personen som skapade Ogg Vorbis.
Eller, rekommenderas starkt, samma men i videoformat.

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem
Skrivet av Caoz:

Du kan ju dra ner kvalitén till botten i din Spotify-app eftersom ljudskillnader via högre bitrate och annan codec bara är placebo. Du sparar dessutom mängden data som går åt, win-win. Glöm inte att av-aktivera andra blåtand-protokoll förutom SBC så märker du definitivt ingen skillnad på den lägsta inställningen. Helt galet att folk tror sig höra skillnad.

/s

Gå till inlägget

Jag stannar kvar vid 320kbps ja eftersom jag inte kommer höra nån skillnad att gå upp till lossless. Däremot ändrar jag inte min blåtandscodec eftersom jag bryr mig om ljudkvalitet och kör istället med trådade IEM.

Skrivet av tonix:

Lyssnar man på högtalare som inte är inhandlade på biltema så hör man klart och tydligt skillnad... Men ja du ser väll inte skillnad på 240hz eller 60hz heller antar jag..

Gå till inlägget

Nej det gör du inte. Ska du jämföra med uppdateringsfrekvens på skärmar så bör du upp i kHz för att liknelsen ens ska stämma någorlunda.

https://www.artstation.com/gurratell

Medlem
Skrivet av Tazok:

Tyvärr gör det ingen skillnad där det för mig personligen spelar som mest roll.
Enheter som stödjer Spotify Connect.
Alla förstärkare, högtalera etc med denna funktion stödjer inte ens högsta inställningen som finns idag. Så till vida att den inte går att aktivera.
Kanske finns något nytt på marknaden eller något jag annars missat, men så var det när jag djupdök runt 2022.
Otroligt frustrerande, enda lösningen för mig blev att köra med en NUC kopplad optisk mot förstärkaren.

Min Wiim ska köra på maximala tillgängliga kvalitén, ska vara samma på alla bättre streamers. En stream kan dock börja på 96 kbps med Spotify Connect men ska snabbt gå över till 320 kbps, men med bra enheter och nätverk ska det gå väldigt fort (om det ens blir 96 kbps).

Medlem
Skrivet av Gurrrra:

Nej det gör du inte. Ska du jämföra med uppdateringsfrekvens på skärmar så bör du upp i kHz för att liknelsen ens ska stämma någorlunda.

Gå till inlägget

Va? Det är ju jättelätt att se skillnad på 60 Hz och 240 Hz när man flyttar runt något på skärmen (muspekaren eller ett fönster).
Eller missförstår jag nu?

• Fractal Design North | ASUS ROG Strix B650E-F | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 GRE | 64 GB RAM | Windows 11
• Mac mini | M4 Pro | 48 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia
• MacBook Pro 14" | M2 Max | 96 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia

Medlem
Skrivet av Caoz:

Du kan ju dra ner kvalitén till botten i din Spotify-app eftersom ljudskillnader via högre bitrate och annan codec bara är placebo. Du sparar dessutom mängden data som går åt, win-win. Glöm inte att av-aktivera andra blåtand-protokoll förutom SBC så märker du definitivt ingen skillnad på den lägsta inställningen. Helt galet att folk tror sig höra skillnad.

/s

Gå till inlägget

Alltså jo visst går gränsen någonstans för vad som låter bättre och sämre, och maxkomprimering på spotify (vad nu den är) är nog under den gränsen. Men om man inte sitter och specifikt lyssnar på symbalerna i trummorna eller liknande (förutsatt att man har bra utrustning också) så är det väldigt svårt att höra skillnad mellan normal komprimering (320kbps ish) och lossless, vissa tycker till och med att komprimerat låter bättre om de får blindtest.

Medlem
Skrivet av skewgen:

Hahahaha 96kHz, lovar att de flesta som anser sig behöva det har sin hörselgräns vid runt 10kHz i praktiken!

Har designat en ljudmätare där denna testades upp till 20 kHz, 18kHz fanns det några få som kunde höra med ansträngning (trots runt 94dB nivå på pipljuden vi testade med). Ingen hörde 20kHz, vissa slutade höra vid 8kHz. Innehållet i vanlig media har sällan några nämnvärda nivåer över 4kHz (i musik är det väl symbalerna i trummorna som i vissa fall har höga frekvenser, också där man lättast kan LÄRA sig höra skillnad på lossless och lossy komprimering).

CD-kvalite räcker gott och väl, iaf frekvensmässigt, har svårt att se att någon skulle klara av att höra skillnad på 16 och 24bit också i normal media/musik, men där har jag inte lika bra erfarenhet så väljer att inte uttala mig mer än så.

LP skivor är analoga om man vill ha det, finns nog massa saker som talar för att CD formatet dock i praktiken ger en mer korrekt bild av hur det lät vid inspelningstillfället. Speciellt om skivan har spelats några gånger.

Gå till inlägget

Du vet säkert, eller du misstolkat du?

44khz är sampling frekvensen, så med 44khz kan du bara generera 22khz i sågtandsvåg.

Med 4 datapunkter på en sinuskurva så är den fortfarande ganska kantig, och då har du 11khz ljud våg från 44khz.

Så… det kan säkerligen bli bättre med 80kHz, men de flesta har redan förstört sin hörsel så pass att de knappt hör över 10 khz.

Ibland önskar jag att jag inte hörde alla höga frekvenser som ingen annan hör. De är överallt.

Du kanske tänker som jag, men man kan iaf höra fler övertoner om man nu har ljudanläggning som ens kan producera den ljudbilden. Precis som artikeln skriver.

Hedersmedlem
Skrivet av star-affinity:

Va? Det är ju jättelätt att se skillnad på 60 Hz och 240 Hz när man flyttar runt något på skärmen (muspekaren eller ett fönster).
Eller missförstår jag nu?

Gå till inlägget

Poängen var att det är jättestor skillnad på 60 Hz och 240 Hz, men liten skillnad på det diskussionen gäller, så det är en orimlig jämförelse. Så ska man göra liknelsen måste man jämföra två skärmar där båda har väldigt hög uppdateringsfrekvens, inte låg mot hög. (Då blir jämförelsen snarare som 64 kbps mot 320 kbps MP3, i princip alla hör skillnaden tydligt.)

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem
Skrivet av Cloudstone:

Viktigt att lagra sin FLAC på en SSD i audiofil-klass också - annars låter det inte lika bra.

Gå till inlägget

mmmm ormolja.

Hedersmedlem
Skrivet av aradove:

Med 4 datapunkter på en sinuskurva så är den fortfarande ganska kantig, och då har du 11khz ljud våg från 44khz.

Gå till inlägget

Falskt, falskt, helt fel. Jag rekommenderar länkarna i mitt inlägg här.
TL;DR: Om du har en 11 kHz sinusvåg och samplar den i 44 kHz så återställs den exakt. Detsamma gäller alla sinusvågor 22 kHz och nedåt.

"Stairstepping" är ett dåligt sätt att visa och sampling påverkar inte ljudet på det sätt som det visuellt antyder. Det bevisar han på ett sätt jag tror alla accepterar i videon.

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem

Jag har en del .Flac jag privatkopierat (notera privat inte pirat) men bästa ljud enligt mig är 128kbps mp3, som på Napster/Kazaa/Audiogalaxy tiden, helt annan feeling.

rx6400 elit player

Medlem
Skrivet av skewgen:

Hahahaha 96kHz, lovar att de flesta som anser sig behöva det har sin hörselgräns vid runt 10kHz i praktiken!

Har designat en ljudmätare där denna testades upp till 20 kHz, 18kHz fanns det några få som kunde höra med ansträngning (trots runt 94dB nivå på pipljuden vi testade med). Ingen hörde 20kHz, vissa slutade höra vid 8kHz. Innehållet i vanlig media har sällan några nämnvärda nivåer över 4kHz (i musik är det väl symbalerna i trummorna som i vissa fall har höga frekvenser, också där man lättast kan LÄRA sig höra skillnad på lossless och lossy komprimering).

CD-kvalite räcker gott och väl, iaf frekvensmässigt, har svårt att se att någon skulle klara av att höra skillnad på 16 och 24bit också i normal media/musik, men där har jag inte lika bra erfarenhet så väljer att inte uttala mig mer än så.

LP skivor är analoga om man vill ha det, finns nog massa saker som talar för att CD formatet dock i praktiken ger en mer korrekt bild av hur det lät vid inspelningstillfället. Speciellt om skivan har spelats några gånger.

Gå till inlägget

Nu förväxlar du samplingsfrekvens med ljudets frekvens, du har delvis en poäng, kanske av misstag: Man behöver egentligen bara dubbla samplingsfrekvensen baserat på den högsta ljudfrekvens man vill kunna återge, så en samplingsfrekvens på 44.1kHz lär duga åt typ alla.

Medlem
Skrivet av star-affinity:

Va? Det är ju jättelätt att se skillnad på 60 Hz och 240 Hz när man flyttar runt något på skärmen (muspekaren eller ett fönster).
Eller missförstår jag nu?

Gå till inlägget

Ja precis, det är jättelätt eftersom det är långtifrån gränsen för vad våra ögon och hjärna kan uppfatta, medans skillnaden mellan lossy och lossless är så pass liten och nära våra örons och hjärnas gräns att det är mer jämförbart med skärmar på säg 600Hz och 2400Hz.
(Fast antaligen ännu högre, men svårt att jämföra helt dock eftersom skärmteknologin till skillnad från ljud fortfarande har låång väg att gå)

https://www.artstation.com/gurratell

Medlem

Hade vart fint med en uppdatering av appen till windows också. 2,4ghz wireless borde funka tänker jag?

14900KF--Apex Encore--RTX 4090--G.Skill 2x24GB DDR5-8000--Dynamic Evo XL
12900K--Asrock Z790i--2X16GB DDR5 6000
Ljud: Lewitt Connect 6--Shure SM7B

