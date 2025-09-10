Spotify lanserar lossless-ljud - men drömläget kräver kabel

Hahahaha 96kHz, lovar att de flesta som anser sig behöva det har sin hörselgräns vid runt 10kHz i praktiken!

Har designat en ljudmätare där denna testades upp till 20 kHz, 18kHz fanns det några få som kunde höra med ansträngning (trots runt 94dB nivå på pipljuden vi testade med). Ingen hörde 20kHz, vissa slutade höra vid 8kHz. Innehållet i vanlig media har sällan några nämnvärda nivåer över 4kHz (i musik är det väl symbalerna i trummorna som i vissa fall har höga frekvenser, också där man lättast kan LÄRA sig höra skillnad på lossless och lossy komprimering).

CD-kvalite räcker gott och väl, iaf frekvensmässigt, har svårt att se att någon skulle klara av att höra skillnad på 16 och 24bit också i normal media/musik, men där har jag inte lika bra erfarenhet så väljer att inte uttala mig mer än så.

LP skivor är analoga om man vill ha det, finns nog massa saker som talar för att CD formatet dock i praktiken ger en mer korrekt bild av hur det lät vid inspelningstillfället. Speciellt om skivan har spelats några gånger.