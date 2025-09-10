Dell OptiPlex 7070 SFF i7-9700 32GB RAM

Hej,

Blev lite för ivrig och budade hem två Dell OptiPlex 7070 på tradera när jag egentligen bara villhöver en. Tänker därför kolla om någon här på Sweclockers är intresserad av en sån här för hemmalabb eller annat.

CPU: Intel Core i7 9700.

RAM: 32GB 2X16GB

DVD/CD Rewritable Drive Model: DU-8A5LH.

OBS INGEN HDD

Vann budgivningen på 1364 kr och hoppas få tillbaka den summan. Datorn finns i skrivande stund i Stockholm och skickas inte.

Läs hela annonsen här