Ny dator - AMD RX9070

Hej,

Precis fått hem min nya dator från inet (Inet system). Endast hunnit prova någon dag.

PC

Är dock ganska okunnig när det kommer till datorer.

Provat t.ex. att spela League of Legends och har runt 400 fps i max grafik (3440x1440, 165hz) skärm. Vilket känns mer än tillräckligt, men upplever att jag kan få lag-spikes vid vissa tillfällen (Dock relativt sällan).

Även fått skärmen att bli enligt nedan ett par gånger sedan uppstart, kan detta var fel på kabel eller datorn?

https://i.postimg.cc/65yNG7KS/test.png