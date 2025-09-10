Ny dator - AMD RX9070

Stolligt
Hej,
Precis fått hem min nya dator från inet (Inet system). Endast hunnit prova någon dag.
PC
Är dock ganska okunnig när det kommer till datorer.
Provat t.ex. att spela League of Legends och har runt 400 fps i max grafik (3440x1440, 165hz) skärm. Vilket känns mer än tillräckligt, men upplever att jag kan få lag-spikes vid vissa tillfällen (Dock relativt sällan).
Även fått skärmen att bli enligt nedan ett par gånger sedan uppstart, kan detta var fel på kabel eller datorn?
Låg fps eller lagg pga. uppkoppling?
Angående grafiska artifrakterna är det mest troligen på grafikkortet. Har du senaste drivrutiner för gpun? I alla fall kan du ändå kontakta Inet så de är medvetna och ifall mer problem skulle uppstå.
Det såg inte lika illa ut som på din bild, men jag har sett att mindre delar eller hela rader av min skärm sett ut som sådär vilket löstes av en ny högkvalitets-DP kabel, så¨det är värt att testa också.
