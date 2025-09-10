Nu har något pajat i Vulcan, hjälp!

Hej igen allihopa! Jag behöver återigen lite råd som någon som inte kan ett dugg om datorer. (Jag tror att detta är rätt kategori, men annars få ni skicka iväg mig!)

Jag har rensat min gamla dator och tagit bort en massa onödiga filer. Jag har försökte vara så noggrann som möjligt och undvika att ta bort saker jag inte vet vad det är eller som datorn ber mig att hoppa över, men det verkar som att en viktig fil råkade hänga med.

Nu får jag detta pop-up meddelande när jag startar datorn. Inget verkar ha gått sönder än, men jag vill gärna fixa felet *innan* datorn börjar haverera.

Tips? Känner något igen detta? Tack för hjälpen!