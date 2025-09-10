A modest man is usually admired, if people ever hear of him.
[KÖPRÅD] Ny speldator 5090 + 9800x3d
Alastor Moody
Medlem ★
●
Roger W
Medlem ★
●
Visa signatur
Halloj allihopa! Har funderingar på att bygga en ny speldator om några månader efter min flytt, då mitt ex-sambo var otrogen så vill jag unna mig med någonting kul.
Detta är datorn jag har tänkt mig. Lite overkill kanske men jag vill kunna utnyttja min lg oled c4 skärm samt raytracing utan några bekymmer. Därav kör jag med nvidia denna gång. Har dock inte bestämmt mig helt och hållet om man ska "snåla" och köra med 5080 istället.
Utöver grafikkortet hur ser resterande komponenter ut? Det enda jag inte riktigt är helt säker på är moderkortet. Då datorn princip bara blir för spel är ett x870e overkill? B850 tomahawk är drygt en tusing billigare.
Har läst lite om att msi tomahawk inte har några problem med lane sharing om man får för sig att skaffa fler m.2 ssd därför valde jag det. Sen tänkte jag istället köra med MSI 5090 Ventus 3X men dom är verkar vara helt slutsålda på inet där dom var billigare jämfört med andra 5090 kort.
Tackar i förhand
Det enda jag inte riktigt är helt säker på är moderkortet. Då datorn princip bara blir för spel är ett x870e overkill? B850 tomahawk är drygt en tusing billigare.
Har läst lite om att msi tomahawk inte har några problem med lane sharing om man får för sig att skaffa fler m.2 ssd därför valde jag det.
Tja, hur många m2 SSD behöver du, och vill du ha USB4?
För m2 så har B850 Tomahawk två PCIE 5.0x4, en PCI 4.0x4 och sen en lite gimpad PCI 4.0x2 slot (max 3GB/s), så vill du absolut ha fyra platser utan knussel så kan det kanske motivera att behålla X870E...
Den gimpade m2slotten delas också med en av PCIE-slottarna. Kör man PCIE på x4 så disablas m2 slotten och använder man m2 på x2 så begränsas PCIE slotten också till x2.
Dessutom så påverkas tydligen prestandan litegrann på båda 4.0 m2 slottarna om man har wifi/bluetooth aktivt.
B850 har inte USB4 och lär ha färre USB-kontakter överlag om det nu är en issue...
Hittade en bra recension här:
https://www.thefpsreview.com/2025/01/20/msi-mag-b850-tomahawk...
För mig blev det B850 - jag använder inte Wifi och tre minst PCI4.0x4 räcker
A modest man is usually admired, if people ever hear of him.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.