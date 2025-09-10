[KÖPRÅD] Ny speldator 5090 + 9800x3d

Halloj allihopa! Har funderingar på att bygga en ny speldator om några månader efter min flytt, då mitt ex-sambo var otrogen så vill jag unna mig med någonting kul.

Detta är datorn jag har tänkt mig. Lite overkill kanske men jag vill kunna utnyttja min lg oled c4 skärm samt raytracing utan några bekymmer. Därav kör jag med nvidia denna gång. Har dock inte bestämmt mig helt och hållet om man ska "snåla" och köra med 5080 istället.

Utöver grafikkortet hur ser resterande komponenter ut? Det enda jag inte riktigt är helt säker på är moderkortet. Då datorn princip bara blir för spel är ett x870e overkill? B850 tomahawk är drygt en tusing billigare.

Har läst lite om att msi tomahawk inte har några problem med lane sharing om man får för sig att skaffa fler m.2 ssd därför valde jag det. Sen tänkte jag istället köra med MSI 5090 Ventus 3X men dom är verkar vara helt slutsålda på inet där dom var billigare jämfört med andra 5090 kort.

Tackar i förhand