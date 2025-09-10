Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Garanti utan kvitto? Asus gpu.

Garanti utan kvitto? Asus gpu.

Tjena, min svåger har ett 4090 från Asus som inte vill visa bild längre, felsökning gjord mm. Han köpte det begagnat utan kvitto.
När man kollar upp kortet på Asus sida så är det fortfarande inom garantin.
Efter mycket googlande så är det vi får fram att han kan skicka in det på garantin utan kvitto eller andra dukument, men då utgår garantiperioden från serienumret, alltså från tillverkningsdatumet.
Är det någon som VET om detta stämmer?
Att han kan få kortet fixat bara genom serienumret?
Klistermärket är kvar bak på skruven och inga fysiska skador på kortet.
Det verkar vara köpt i Norge då det stod Norway någonstans när vi knappade in serienumret.
Asus support är stängd, därför vi hoppades på några rappa svar här.

100% av gångerna jag har behövt utnyttja tillverkarens garanti så har kvitto krävts. Har dock inte haft något med Asus att göra någon gång.

Om ni får tag på säljaren kan ni ju annars fråga var han köpte det, inte omöjligt att butiken hedrar reklamationsrätten även utan kvitto (så länge det går att styrka dom sålt den, tex via serienumret). Komplett är ju norskt (och äger även webhallen), så inte nödvändigtvis så att den är såld i Norge bara för det står Norway

Tillverkaren brukar bara gå på Serienummret och struntar i var du köpt det då tillverkarens garanti följer produkten medans butiksgaranti är ett avtal mellan butiken och köparen.

är genrellt sett bara butiksgaranti som brukar vilja ha ett kvitto på att kortet faktiskt är köpt hos dem potentiellt kanske de kommer vilja ha ett kvitto om kortets serienummer visar sig komma från en stulen batch kort, eller ett kort anmält som inköpt med stulet kreditkort eller liknande icke legalt tillvägagångssätt.

Skrivet av rotkiv42:

Om ni får tag på säljaren kan ni ju annars fråga var han köpte det, inte omöjligt att butiken hedrar reklamationsrätten även utan kvitto (så länge det går att styrka dom sålt den, tex via serienumret). Komplett är ju norskt (och äger även webhallen), så inte nödvändigtvis så att den är såld i Norge bara för det står Norway

Han har försökt få kontakt med säljaren sedan imorse men numret är avstängt.
Men han kommer självklart försätta försöka.

Vi undrade mest just för att det faktiskt står att om inköpsbevis/kvitto inte finns så utgår garantin från serienumret. Men sesan läser man trådar där de påstår att det inte är så.
Så vi var mest nyfikna på om någon visste eller faktiskt gått igenom garanti hos Asus med bara serienumret.

Skrivet av Keydie:

Han har försökt få kontakt med säljaren sedan imorse men numret är avstängt.
Men han kommer självklart försätta försöka.

Vi undrade mest just för att det faktiskt står att om inköpsbevis/kvitto inte finns så utgår garantin från serienumret. Men sesan läser man trådar där de påstår att det inte är så.
Så vi var mest nyfikna på om någon visste eller faktiskt gått igenom garanti hos Asus med bara serienumret.

Reklamation gäller bara orginalköparen mot butiken.

andrahandsköpare mellan privatpersoner har ingen reklamationsrätt mer än avtalad sådan mot personen som sålde den enl KöpL 32 § 2 stycket.

men går det inte längre få tag i säljaren är ju den dörren ganska stängd tyvärr och ganska stor risk att kortet faktiskt var trasigt och säljaren gått under jorden efter att ha fått sina pengar.

så tror ändå eran ända utväg är tillverkargarantin om de går med på den.

Hej!

Om det är någon som borde kunna ge ett bestämt svar så borde det nog vara Asus Support Sverige.
Asus Support Sverige har telefonnummer 08-587 69 407.

Visa signatur

Asus Support Sverige har telefonnummer 08-587 69 407.

Skrivet av Rouge of Darkness:

Tillverkaren brukar bara gå på Serienummret och struntar i var du köpt det då tillverkarens garanti följer produkten medans butiksgaranti är ett avtal mellan butiken och köparen.

är genrellt sett bara butiksgaranti som brukar vilja ha ett kvitto på att kortet faktiskt är köpt hos dem potentiellt kanske de kommer vilja ha ett kvitto om kortets serienummer visar sig komma från en stulen batch kort, eller ett kort anmält som inköpt med stulet kreditkort eller liknande icke legalt tillvägagångssätt.

Det är så här jag läst till mig. Sen får man ju verkligem hoppas att det inte är några konstigheter med serienumret så att det rikritas några misstankar mot honom då det är han som kommer lämna in det.
Men hur som, får hoppas att serienumret räcker och att det inte blir något met tjat.

Kortet visar inte bild längre, hur länge har din svåger haft det?

Skrivet av filbunke:

Kortet visar inte bild längre, hur länge har din svåger haft det?

Han köpte det för 2 veckor sedan. Vi har testat det i 3 datorer nu med olika nätagg. Ibland snurrar fläktarna men sen dör det.

